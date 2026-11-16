Водитель какого автомобиля выбрал правильную полосу перед остановкой? Задача по ПДД

Останавливать машину где попало водителям не позволяют требования действующих ПДД. Но сможете ли вы правильно выполнить остановку? Проверьте себя с помощью теста.

Эту задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами улица, по которой движутся два автомобиля – белый и синий. Водители обоих авто сигнализируют указателями поворота о намерении припарковаться у обочины. При этом водитель синего авто хочет остановиться на правой стороне дороги и занял для этого крайнюю правую полосу, а водитель белого – на левой и тоже занял соответствующую крайнюю полосу. Вам предстоит ответить, водитель какого автомобиля выбрал правильную полосу перед остановкой? Вариантов ответа здесь четыре:

водитель белого автомобиля; водитель синего автомобиля; оба выбрали правильные полосы; оба выбрали неправильные полосы перед остановкой.

Кто из водителей выбрал прав... Источник: t.me/zapravilamu/ Развернуть

Первое, на что стоит обратить внимание в этой ситуации, – знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", установленный по обеим сторонам дороги. Согласно действующим ПДД, этот знак разрешает остановку и стоянку как с правой, так и с левой стороны дороги, если это не противоречит другим правилам.

Соответствующее положение содержится в пункте 15.3 правил. Согласно ему, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1 Разметка 1.1 (узкая сплошная линия)⁣, а также на левой стороне дороги с односторонним движением. Исключение – ситуация, когда дорога имеет бульвар или разделительную полосу. Тогда остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются.

Итак, получается, что в нашей ситуации оба водителя могут остановиться так, как задумали. Правильный ответ – третий вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория разворота разрешена водителю красного автомобиля.