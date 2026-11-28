Это мало кто знает: что означает дорожный знак с кренделем и где его могут увидеть водители

На дорогах Исландии можно увидеть необычный дорожный знак E08.43 с изображением, похожим на крендель. Он не предупреждает об опасности и не устанавливает ограничений для водителей, а указывает на расположение пекарни. Особенность такого обозначения заключается в том, что его значение может быть непонятным для автомобилистов, привыкших к украинской системе дорожных знаков.

О необычном дорожном обозначении и его назначении рассказало издание Auto Świat. Знак E08.43 Bakarí предназначен для обозначения пекарен.

На нем изображен символ, напоминающий крендель или другую выпечку. Именно такое изображение в Исландии используют как понятный ориентир для автомобилистов, которые хотят найти место, где можно купить хлеб и другие хлебобулочные изделия.

В отличие от многих информационных знаков, привычных украинским водителям, исландское обозначение сообщает не об объектах инфраструктуры вроде больниц, полицейских участков или автозаправок, а о расположении конкретного типа торгового заведения.

Почему дорожные знаки в Исландии отличаются от украинских

В целом дорожная разметка и знаки в европейских странах имеют много общего, однако каждое государство может использовать дополнительные обозначения с учетом местных особенностей. Это касается и Исландии, где часть знаков адаптировали к климатическим условиям.

В частности, на исландских дорогах можно увидеть больше знаков с желтым фоном. Такое решение связано с погодой: во время снегопадов желтый цвет заметнее на фоне заснеженных обочин, чем белый.

Кроме того, местные автомобилисты могут встретить предупреждающие знаки с изображениями лошадей, овец и северных оленей. Они предупреждают о возможном появлении животных на дороге. Есть также обозначения, предупреждающие о всадниках.

Почему на знаке изобразили именно крендель

Выбор такого символа объясняется его узнаваемостью. Изображение кренделя имеет характерную форму, которую можно распознать даже издалека. Обычная буханка хлеба, напротив, могла бы быть менее выразительной на дорожном знаке.

Таким образом, E08.43 Bakarí – информационное обозначение, которое помогает водителям ориентироваться на дорогах Исландии. Для украинских автомобилистов оно может выглядеть непривычно, однако никаких сложных правил или специальных действий от водителя не требует.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2027 году автомобилистов в странах Европы ждут изменения правил дорожного движения, систем оплаты автомагистралей и экологических ограничений. В частности, в Евросоюзе обновят механизм взыскания штрафов за нарушения ПДД, а также изменится принцип действия виньеток в некоторых странах и тарифы на пользование платными дорогами.