Что делать, если села батарейка в ключе к автомобилю: как его завести

Системы бесключевого доступа и запуска двигателя стали привычным стандартом для современных авто, избавляя водителей от необходимости доставать ключ из кармана. Однако удобство технологий оборачивается неприятным сюрпризом, если садится батарейка в брелоке и машина перестает реагировать.

Даже в такой ситуации попасть в салон и запустить мотор вполне реально без эвакуатора и лишней паники. Об этом сообщает ElMotor.

Как открыть дверь, когда брелок не работает

Большинство современных пультов скрывают внутри небольшой аварийный ключ. Чтобы достать его, обычно нужно нажать сразу на несколько фиксаторов, чтобы избежать случайного срабатывания и сдвинуть или приподнять крышку корпуса. Точный порядок действий зависит от конкретной модели и легко находится в инструкциях в сети.

На самой дверной ручке авто с бесключевым доступом часто есть декоративная заглушка, скрывающая классическую личинку замка. Достаточно снять ее, вставить извлеченный ключ, повернуть и открыть дверь.

В некоторых моделях ключи выполнены в герметичном корпусе, поэтому добраться до элемента питания без риска повредить брелок не получится. В таких случаях особенно важно знать об аварийном сценарии открытия.

В машину можно попасть с запасным ключем. Источник: Pexels

Как завести двигатель без рабочего питания ключа

Попав в салон, водители нередко сталкиваются с новой загвоздкой, ведь вместо привычного замка зажигания на панели установлена кнопка запуска. Тем не менее завести машину можно, даже если батарейка в ключе полностью разряжена.

Пассивный сигнал ключа продолжает работать на минимальной дистанции – достаточно поднести брелок вплотную к системе запуска: к кнопке запуска двигателя, к рулевой колонке или к специальной метке на панели.

Удерживая ключ рядом с нужной зоной, нажмите кнопку запуска. Этого сигнала хватит, чтобы система распознала метку и разрешила старт двигателя. После поездки стоит заранее уточнить тип батарейки для вашей модели и заменить ее, чтобы не полагаться на резервный способ каждый день.

В брелоке есть запасной ключ. Источник: Pexels

Напомним, что большие топливные баки позволяют водителям реже заезжать на АЗС и преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Названы 10 автомобилей, отличающихся вместительными бензобаками.

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