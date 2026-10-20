Лучшие подержанные автомобили: топ-модели разных размеров

Покупку подержанного автомобиля в 2026 году трудно назвать выгодной охотой за дешевыми предложениями. Средняя цена такого авто заметно выросла, поэтому выбирать приходится так же тщательно, как и новинку.

Именно поэтому издание Washington Blade проанализировало рынок подержанных автомобилей и назвало модели, на которые точно стоит обратить внимание. Для удобства их разделили на три категории по габаритам — компактные, средние и большие.

Компактные автомобили

Honda Civic

Преимущества: надёжность, экономичность, высокая остаточная стоимость.

надёжность, экономичность, высокая остаточная стоимость. Особенности: практичный кузов хэтчбек, отличное технологическое оснащение.

кузов хэтчбек, отличное технологическое оснащение. Недостатки: из-за популярности цены остаются высокими.

Honda Civic — это "маленькое черное платье" в мире подержанных автомобилей: уместно практически в любых обстоятельствах и редко заставляет сожалеть о выборе. Эту модель годами любят за надёжность, безопасность и способность хорошо сохранять свою стоимость. Особенно практичный вариант — хэтчбек. А ещё Civic стал звездой поп-культуры благодаря франшизе "Форсаж". Маленькая машина, зато какой характер!

Mazda 3

Преимущества: приятная управляемость, стильный салон.

приятная управляемость, стильный салон. Особенности: доступный полный привод, выразительный дизайн.

доступный полный привод, выразительный дизайн. Недостатки: на заднем сиденье тесно.

Mazda 3 подойдет тем, кто хочет практичный автомобиль, но не готов мириться со скукой за рулем. Она производит впечатление более дорогой машины, чем есть на самом деле. По своему характеру она стильная, крутая и чувствует себя вполне комфортно, когда делает всё немного не так, как все.

Toyota Corolla

Преимущества: надёжность, экономичность, неприхотливость.

надёжность, экономичность, неприхотливость. Особенности: хорошо сохраняет стоимость, потребляет мало топлива.

хорошо сохраняет стоимость, потребляет мало топлива. Недостатки: особого драйва от вождения не ждите.

Corolla не стремится привлекать к себе внимание. Это тихий отличник, который приходит вовремя, добросовестно выполняет свою работу и никогда не создает лишних проблем. Если хочется разумно потратить деньги и не усложнять себе жизнь, Toyota Corolla — один из лучших вариантов.

Средний класс

Honda Accord

Преимущества: просторный салон, комфорт, надёжность.

просторный салон, комфорт, надёжность. Особенности: есть гибридная версия, много места для пассажиров сзади.

гибридная версия, много места для пассажиров сзади. Недостатки: скорее рассудительный, чем спортивный характер.

Accord — выбор взрослого человека, который не хочет, чтобы практичность превратилась в скуку. Автомобиль просторный, спокойный и удобный для повседневного использования. Он напоминает дублера главной роли в успешном бродвейском мюзикле: отточенный до мелочей, надежный и готовый выйти на сцену в любой вечер.

Toyota Camry

Преимущества: проверенная временем надёжность, комфортная езда.

временем надёжность, комфортная езда. Особенности: экономичные гибридные версии, высокая остаточная стоимость.

гибридные версии, высокая остаточная стоимость. Недостатки: особых эмоций за рулем не обещает.

Camry десятилетиями остается образцом практичности. Гибридные версии приятно удивляют низким расходом топлива, а просторный салон делает дальние поездки более комфортными. Иногда именно отсутствие приключений — лучшая характеристика автомобиля.

Subaru Legacy

Преимущества: полный привод в стандартной комплектации, просторный салон.

полный привод в стандартной комплектации, просторный салон. Особенности: уверенно ведет себя в любую погоду.

уверенно ведет себя в любую погоду. Недостатки: производство прекращено после 2025 года.

Subaru Legacy — вариант для тех, кто умеет замечать хорошее без громкой рекламы. Она не пытается кричать о своих преимуществах, но стандартный полный привод — весомый аргумент, как и удобный салон, в котором легко разобраться. По характеру она сначала сдержанна, но как только познакомишься поближе — открывается настоящая находка.

Крупные автомобили

Toyota Avalon

Преимущества: высокий комфорт, просторный салон, надежность.

высокий комфорт, просторный салон, надежность. Особенности: качественная отделка салона, мощный двигатель V6.

отделка салона, мощный двигатель V6. Недостатки: производство прекращено после 2022 года.

Avalon доказывает, что большой седан вовсе не обязательно должен напоминать трансфер в аэропорт. Он тихий, комфортный и удивительно роскошный на ощупь. Модель уже сняли с производства, но именно поэтому она похожа на хорошо сохранившийся секрет, о котором знают только настоящие ценители.

Ford F-150

Преимущества: огромный выбор версий, серьезные рабочие возможности.

выбор версий, серьезные рабочие возможности. Особенности: буксировка тяжелых прицепов, значительная грузоподъемность, разнообразные двигатели.

тяжелых прицепов, значительная грузоподъемность, разнообразные двигатели. Недостатки: цены остаются на удивление высокими.

F-150 — настоящий ковбой в мире автомобилей. Это мощная, работоспособная и характерная модель. Выбор комплектаций здесь настолько огромен, что покупатель может надолго запутаться среди всех возможных вариантов.

Dodge Charger

Преимущества: мощный двигатель, смелый дизайн, яркая индивидуальность.

мощный двигатель, смелый дизайн, яркая индивидуальность. Особенности: характер настоящего маслкара, просторный салон.

настоящего маслкара, просторный салон. Недостатки: экономичным расходом топлива похвастаться не может.

Dodge Charger создан для эффектного появления. И попкультура это подтверждает: такие автомобили появлялись в фильмах "Буллит" и "Придурки из Газзарда". Скромность? Да нет, это точно не про Charger.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие семейные автомобили были признаны лучшими в 2026 году.