Лучшие семейные седаны среднего класса: выбор профессионалов

Среднеразмерный седан – удобное авто для семейных поездок и повседневных дел. Но предложений на рынке в этом классе так много, что сориентироваться бывает крайне непросто.

Именно поэтому издание Car and Driver решило составить собственный рейтинг лучших семейных седанов среднего класса. Чтобы определить лидеров, журналисты оценивали около 200 параметров. Среди них – разгон, управляемость, комфорт, вместимость багажника, расход топлива, соотношение цены и качества и удовольствие от вождения. Вот какая пятерка получилась в итоге.

Honda Accord

Honda Accord. Источник: Honda

Седан Honda Accord вполне заслуженно получает положительные отзывы: он сочетает практичность, экономичность и продуманный дизайн, а баланс между плавностью хода и управляемостью здесь значительно лучше, чем обычно ожидают от автомобилей этого класса. Просторный салон рассчитан на пять пассажиров, отделка выполнена из качественных материалов, а расположение элементов управления продумано и логично.

Покупатели могут выбрать один из двух вариантов силовой установки: четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 1,5 литра или гибридную систему с четырехцилиндровым двигателем. Обе версии оснащены бесступенчатой автоматической трансмиссией (CVT) и передним приводом. Они обеспечивают плавный ход, но гибрид отличается быстрым разгоном, тихой работой двигателя и впечатляющей экономичностью для такого большого автомобиля.

Toyota Camry

Toyota Camry. Источник: Toyota

Традиционные семейные седаны еще не исчезли с рынка, и Toyota Camry помогает сохранять популярность классической формулы: среднеразмерный четырехдверный автомобиль с пятью местами. Модель предлагает удачное соотношение цены и качества, практичность и экономичность. Покупателям доступны пять комплектаций – от базовой LE до почти премиальной XLE и более спортивной XSE. В стандартной комплектации автомобиль имеет передний привод, но при желании можно выбрать полный.

Camry предлагают с двумя вариантами гибридной силовой установки. В переднеприводных версиях это четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра и два электромотора. В полноприводных есть еще один электромотор, который приводит в движение заднюю ось. Ни один из вариантов не впечатляет особой динамикой, однако во время испытаний полноприводная версия разогналась до 100 км/ч за 6,8 секунды. А во время теста экономичности на скорости 120 км/ч автомобиль показал лучший результат – около 5,5 л/100 км. В сочетании с просторным салоном и современными системами безопасности это делает Camry хорошим вариантом для ежедневных семейных поездок.

Kia K5

Kia K5. Источник: Kia

Еще недавно казалось, что четырехдверные седаны постепенно исчезают с рынка, однако их продажи снова растут. Kia K5 2027 модельного года может заинтересовать покупателей семейных автомобилей среднего класса благодаря выразительному дизайну с покатым силуэтом кузова. Под капотом устанавливают либо четырехцилиндровый двигатель мощностью 191 л. с., либо турбодвигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 290 л. с. Первый доступен с передним или полным приводом, тогда как более мощная версия имеет только передний, но отличается живой динамикой.

По простору салона автомобиль не уступает конкурентам в этом классе, поэтому четверо взрослых пассажиров смогут комфортно путешествовать даже на большие расстояния. Багажник также отличается вполне конкурентной вместимостью. Хотя по уровню встроенных технологий K5 уступает более новым моделям Kia, автомобиль по-прежнему предлагает мультимедийную систему и ассистенты водителя, на которые рассчитывают современные покупатели.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata. Источник: Hyundai

Продажи седанов сокращаются, однако покупателям, которые предпочитают классические четырехдверные автомобили, все еще есть из чего выбирать. Среди доступных вариантов – Hyundai Sonata 2027 модельного года. Благодаря трем вариантам силовых установок модель может заинтересовать разных покупателей. Базовая версия оснащена четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 л. с. и передним или полным приводом. Более спортивная модификация N Line получила турбодвигатель мощностью 290 л. с., который обеспечивает гораздо более живую динамику. Также есть гибридная версия мощностью 192 л. с., отличающаяся низким расходом топлива.

Все Sonata рассчитаны на пятерых пассажиров. Большой сенсорный экран на передней панели обеспечивает удобный доступ ко множеству функций подключения и мультимедиа. Редакторам также нравятся физические кнопки под экраном, с помощью которых можно управлять основными функциями автомобиля. За исключением более мощной N Line, Sonata в целом не слишком впечатляет поведением на дороге. Для большинства покупателей этого будет вполне достаточно, но тем, кто любит получать удовольствие от вождения, может не хватить ярких ощущений.

Nissan Altima

Nissan Altima. Источник: Nissan

Nissan Altima 2027 модельного года может стать неплохим вариантом как для тех, кто ограничен в бюджете, так и для покупателей, которым нужен практичный семейный автомобиль. Модель отличается привлекательным внешним видом, просторным салоном с современным оснащением и множеством полезных функций. Багажник тоже вместительный: в него помещается шесть чемоданов размером с ручную кладь. Это особенно важно, если вы забираете Altima из пункта проката автомобилей.

Впрочем, по впечатлениям от вождения Altima напоминает типичную арендованную машину. Управлять ею не слишком интересно. В стандартной комплектации автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 188 л. с., который доступен с передним или полным приводом. Динамика довольно скромная, но тем, кто стремится максимально экономить топливо, лучше выбрать переднеприводную версию. Altima справляется с большинством задач, которые ставят перед семейным автомобилем, и работает как обычный бытовой прибор: надежно выполняет свою функцию, но ничем особенно не впечатляет.

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