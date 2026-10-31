Лучшие автомобили для пожилых водителей: топ 10

С возрастом требования к автомобилю меняются, поскольку на первый план выходят комфорт, безопасность и удобство управления. Особое значение имеют хорошая обзорность, удобные сиденья, простое расположение кнопок и современные системы помощи водителю.

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые лучше всего отвечают потребностям людей старшего возраста. Как сообщает U.S. News & World Report, в десятку лучших вошли седаны, кроссоверы и гибридные модели 2026 года.

Volvo XC60

Volvo XC60. Источник: Alex Kwanten / U.S. News & World Report

Шведский кроссовер отличается высоким уровнем безопасности, комфортными сиденьями и тихим салоном. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения и технологиями предотвращения столкновений. Последние способны реагировать не только на другие автомобили, но и на пешеходов и животных.

Kia K4

Kia K4. Источник: Robert Duffer for U.S. News & World Report

Компактный седан предлагает просторный пятиместный салон, систему автоматического экстренного торможения, камеру заднего вида и систему контроля внимания водителя. Мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма оснащен четкими и хорошо заметными значками. В более дорогих комплектациях доступна система контроля слепых зон с видеокамерой.

Genesis GV70

Genesis GV70. Источник: Zach Doell / U.S. News & World Report

Этот премиальный кроссовер отличается плавным ходом, удобными сиденьями и качественной отделкой салона. Благодаря продуманной конструкции в автомобиль легко садиться и выходить из него. Современная мультимедийная система проста в использовании, а среди дополнительных функций есть возможность разблокировки по отпечатку пальца.

Toyota Camry

Toyota Camry. Источник: Robert Duffer for U.S. News & World Report

После обновления Camry получила стандартную гибридную силовую установку, которая обеспечивает низкий расход топлива. По американским измерениям, он может составлять примерно 4,5 литра на 100 километров в городе. Седан также отличается комфортной подвеской, удобным доступом в салон и понятными органами управления.

Buick Encore GX

Buick Encore GX. Источник: General Motors

Компактный кроссовер получил 90 баллов из 100 по показателю качества и надежности от J.D. Power. Особенность модели – система шумоизоляции QuietTuning, которая снижает шум двигателя, дороги и ветра. Это может быть особенно полезно для водителей с ослабленным слухом. Небольшие габариты также облегчают парковку.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid. Источник: Robert Duffer for U.S. News & World Report

Гибридный кроссовер сочетает просторный салон, хорошую обзорность и экономичный расход топлива. Обновленная мультимедийная система оснащена 12,3-дюймовым экраном с крупными значками и удобным меню. У модели также вместительный багажник, комфортная подвеска и качественная шумоизоляция.

Honda Accord

Honda Accord. Источник: Zach Doell / U.S. News & World Report

Седан обеспечивает комфортную езду, просторный салон и большой багажник. Система Honda Sensing включает предупреждение о возможном столкновении, автоматическое торможение и помощь в удержании полосы движения. В модели 2026 года также увеличили стандартный мультимедийный экран и добавили беспроводное подключение смартфонов.

Honda Civic

Honda Civic. Источник: Perry Stern for U.S. News & World Report

Несмотря на компактные размеры, в автомобиле достаточно места для пассажиров и багажа. Низкий порог облегчает посадку, а четкие приборы и понятные органы управления делают повседневные поездки удобнее. Модель доступна в кузовах седан и хетчбэк.

Subaru Outback

Subaru Outback. Источник: Zach Doell / U.S. News & World Report

Обновленный Outback стал больше похож на традиционный внедорожник. У него стандартный полный привод, увеличенный дорожный просвет, удобные сиденья и просторный салон. Среди преимуществ – адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений и электропривод двери багажника.

Mazda CX-5

Mazda CX-5. Источник: John M. Vincent / U.S. News & World Report

Японский кроссовер отличается точным управлением, комфортной подвеской и качественным интерьером. В стандартное оснащение входят цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, мультимедийный экран на 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Голосовое управление позволяет пользоваться некоторыми функциями, не отвлекаясь от дороги.

На что обратить внимание при выборе автомобиля

Эксперты советуют пожилым водителям оценивать не только технические характеристики, но и повседневное удобство автомобиля. Важно проверить, насколько легко садиться за руль, хорошо ли видна дорога, удобно ли пользоваться приборами и обеспечивают ли сиденья надлежащую поддержку спины.

Полезными могут быть системы контроля слепых зон, автоматического торможения и помощи при парковке.

Все указанные цены относятся к американскому рынку и могут отличаться в зависимости от комплектации и страны продажи.

OBOZ.UA предлагает рейтинг экономичных гибридных автомобилей.