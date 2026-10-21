Куда разрешено продолжить движение? Задание по ПДД

Подъезжая к перекрестку, водитель должен внимательно относиться к знакам, которые видит перед собой, чтобы не нарушить ПДД. Насколько хорошо вы можете в них разобраться, поможет определить специальный тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По условиям задачи, есть трактор, который оказался на перекрестке дорог. Для продолжения движения ему предлагается три направления – прямо, налево и направо. Вам нужно определить, в каком направлении разрешается продолжить движение водителю трактора? Выберите один из предложенных вариантов, который вы считаете правильным:

только прямо; прямо и налево; прямо и направо; только направо; вправо и влево; все направления разрешены.

В каком направлении может пр... Источник: YouTube / "За! Правилами" Развернуть

Определить разрешенные направления здесь помогут именно дорожные знаки. На изображенном рисунке их три, но знак 2.1 "Уступить дорогу" никак не поможет в решении задачи, поэтому его можно игнорировать. А вот 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и 7.3.1 "Направление действия" являются определяющими для этой задачи.

Если с табличкой "Направление действия" все понятно – она указывает направление, в котором распространяется требование знака, с которым она применяется, – то со знаком 3.3 все гораздо интереснее. У него есть особенности применения и определенные исключения из действия.

Итак, знак "Движение грузовых автомобилей запрещено", как следует из его названия, запрещает движение грузовиков. А также его действие распространяется на составы транспортных средств с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, а также на тракторы, самоходные машины и механизмы.

Исключениями являются случаи, когда водитель проживает или обслуживает предприятие в обозначенной зоне. В наших вариантах ответа таких условий нет, а значит, водителю трактора в изображенной ситуации запрещается продолжать движение направо.

Все остальные предложенные направления движения трактора в этой ситуации разрешены. Так же как и разворот, хотя его и нет в условиях задачи. Правильный ответ на эту задачу – второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какая траектория поворота разрешена велосипедисту.