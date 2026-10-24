Куда разрешено продолжать движение? Тест для водителей

Даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда нужно одновременно учитывать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. Предлагаем проверить свои знания правил дорожного движения с помощью небольшого теста.

Внимательно рассмотрите изображение и определите, в каких направлениях водителю белого автомобиля разрешено продолжить движение.

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

На рисунке изображена многополосная дорога, по которой движется белый автомобиль. Впереди установлены дорожные знаки и светофор, на котором горит зеленый сигнал. Водителю предлагается несколько возможных направлений движения. Однако не все они соответствуют требованиям дорожных знаков.

Попробуйте самостоятельно определить правильный ответ, прежде чем читать объяснение.

Куда разрешено продолжить движение?

Только прямо Прямо и на разворот Налево и на разворот Только на разворот Прямо и налево Все направления разрешены

Пояснение

На изображении установлен дорожный знак "Зона для разворота". Он обозначает участок, на котором водителям разрешено разворачиваться, но в то же время запрещает поворот налево.

При этом знак не устанавливает запрета на движение прямо. Зеленый сигнал светофора также позволяет автомобилю продолжить движение при условии соблюдения других требований ПДД.

Следовательно, в данной дорожной ситуации у водителя белого автомобиля есть два допустимых варианта: продолжить движение прямо или выполнить разворот.

Какой ответ правильный

Правильный вариант – №2: прямо и разворот.

Важно помнить, что знак "Зона для разворота" не означает автоматического разрешения на поворот налево. Именно путаница между этими маневрами может стать причиной неправильного ответа в тесте и ошибки на дороге.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель повернуть направо на перекрестке с регулировщиком.