Кто проедет перекресток предпоследним? Тест для водителей

Проезд перекрестков – тема из ПДД, которую каждый водитель должен знать наизусть, ведь ежедневно попадает в такую ситуацию не раз. Насколько хорошо вы помните соответствующие пункты, проверьте с помощью коварного теста.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, к которому подъехали целых шесть транспортных средств. Все, кроме красного трамвая, проезжают прямо. Тот, в свою очередь, поворачивает направо. Вам предстоит определить, какое транспортное средство проедет этот перекресток предпоследним? Выберите один из вариантов:

серый автомобиль; серый автомобиль вместе с синим; зеленый автомобиль; зеленый автомобиль вместе с оранжевым трамваем; красный автомобиль; серый автомобиль вместе с красным трамваем.

Кто на этом перекрестке прое... Источник: YouTube / "За! Правилами" Развернуть

Первое, на что всегда обращаем внимание, подъезжая к любому перекрестку, – это, конечно же, светофор. Его здесь нет, зато есть знаки приоритета. Ими и будем руководствоваться. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге здесь находятся красный трамвай, а также красный и синие автомобили. Следовательно, именно эти транспортные средства имеют преимущество перед другими, которые находятся на второстепенных дорогах.

Сначала определим, кто проезжает первым. На равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его дальнейшего движения. То есть водитель красного трамвая проезжает первым, даже несмотря на то, что он совершает поворот, а синий автомобиль едет прямо. Более того, водитель синего автомобиля должен уступить дорогу также и водителю красного автомобиля, поскольку они находятся на равнозначных дорогах, а водитель красного автомобиля является для водителя синего препятствием с правой стороны. Итак, первыми едут красный трамвай и красный автомобиль, вторым едет синий автомобиль.

Водителей, оказавшихся на равнозначных второстепенных дорогах, расставляем по тому же принципу. А это означает, что в этой тройке трамвай тоже имеет преимущество. То есть водители серого и зеленого автомобилей пропускают оранжевый трамвай и также разъезжаются между собой по правилу препятствия справа. Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель зеленого автомобиля, который и является препятствием с правой стороны для водителя серого.

В этой ситуации получается, что водитель серого автомобиля едет последним, а предпоследними проезжают одновременно оранжевый трамвай и зеленый автомобиль, поскольку их траектории между собой не пересекаются. Правильным является вариант ответа под номером четыре.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может выехать с перекрестка водитель.