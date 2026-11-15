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Кто проедет предпоследним? Тест на знание ПДД

Алина Милсент

Тест ПДД.

Источник: t.me/zapravilamu

Правильное определение очередности проезда перекрестка – один из важнейших навыков водителя. Однако ситуация может усложниться, если среди обычных транспортных средств появляется автомобиль экстренной службы с включенными специальными сигналами. В таком случае необходимо учитывать сразу несколько положений Правил дорожного движения.

OBOZ.UA предлагает проверить свои знания с помощью интересного теста. Внимательно рассмотрите изображение и определите, кто из четырех водителей проедет перекресток предпоследним.

На рисунке изображен нерегулируемый перекресток, к которому одновременно приближаются мотоциклист, пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а также две легковые машины – синяя и желтая.

Тест по ПДД.

Источник: t.me/zapravilamu

Варианты ответа:

  1. Мотоциклист.
  2. Водитель пожарного автомобиля.
  3. Водитель желтого автомобиля.
  4. Водитель желтого автомобиля и мотоциклист.
  5. Водитель синего автомобиля.

Объяснение

В первую очередь нужно определить, кто имеет безусловное преимущество в этой дорожной ситуации.

Согласно пункту 3.2 ПДД, водители обязаны уступать дорогу оперативным транспортным средствам с включенными специальными сигналами, если могут создать им помеху.

Итак, первым перекресток проедет пожарный автомобиль, который движется с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

После этого остальные водители должны руководствоваться правилом "помехи справа". Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестках равнозначных дорог необходимо пропускать транспортные средства, приближающиеся с правой стороны.

В этой ситуации очередность будет такой:

  • Вторым проедет желтый автомобиль, поскольку у него нет помехи справа.
  • Третьим перекресток пересечет синий автомобиль.
  • Последним сможет продолжить движение мотоциклист.

Таким образом, предпоследним проедет именно водитель синей машины. Для правильного решения задачи нужно было учесть приоритет автомобиля экстренной службы, а затем применить правило проезда равнозначных перекрестков.

Правильный ответ

Правильный вариант – №5, водитель синего автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля.

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