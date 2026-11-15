Кто проедет предпоследним? Тест на знание ПДД

Правильное определение очередности проезда перекрестка – один из важнейших навыков водителя. Однако ситуация может усложниться, если среди обычных транспортных средств появляется автомобиль экстренной службы с включенными специальными сигналами. В таком случае необходимо учитывать сразу несколько положений Правил дорожного движения.

OBOZ.UA предлагает проверить свои знания с помощью интересного теста. Внимательно рассмотрите изображение и определите, кто из четырех водителей проедет перекресток предпоследним.

На рисунке изображен нерегулируемый перекресток, к которому одновременно приближаются мотоциклист, пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а также две легковые машины – синяя и желтая.

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Варианты ответа:

Мотоциклист. Водитель пожарного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водитель желтого автомобиля и мотоциклист. Водитель синего автомобиля.

Объяснение

В первую очередь нужно определить, кто имеет безусловное преимущество в этой дорожной ситуации.

Согласно пункту 3.2 ПДД, водители обязаны уступать дорогу оперативным транспортным средствам с включенными специальными сигналами, если могут создать им помеху.

Итак, первым перекресток проедет пожарный автомобиль, который движется с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

После этого остальные водители должны руководствоваться правилом "помехи справа". Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестках равнозначных дорог необходимо пропускать транспортные средства, приближающиеся с правой стороны.

В этой ситуации очередность будет такой:

Вторым проедет желтый автомобиль, поскольку у него нет помехи справа.

Третьим перекресток пересечет синий автомобиль.

перекресток пересечет синий автомобиль. Последним сможет продолжить движение мотоциклист.

Таким образом, предпоследним проедет именно водитель синей машины. Для правильного решения задачи нужно было учесть приоритет автомобиля экстренной службы, а затем применить правило проезда равнозначных перекрестков.

Правильный ответ

Правильный вариант – №5, водитель синего автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля.