Кто проедет последним? Задание по ПДД

Даже опытные водители иногда допускают ошибки при определении порядка проезда перекрестков. Особенно когда на дороге одновременно встречаются легковые автомобили, грузовики и трамваи.

В таких ситуациях важно не только помнить о преимуществе рельсового транспорта, но и внимательно следить за дорожными знаками. Предлагаем проверить свои знания правил дорожного движения с помощью интересного задания. Какое транспортное средство покинет перекресток последним?

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

Внимательно рассмотрите изображение. На перекрестке встретились два трамвая, легковой автомобиль и грузовик. Каждый из водителей намерен продолжить движение в направлении, обозначенном стрелками.

Кто из участников дорожного движения проедет перекресток последним?

Варианты ответов:

Синий трамвай. Жёлтый трамвай. Оба трамвая. Легковой автомобиль. Грузовой автомобиль.

Не торопитесь с выбором. Вспомните, при каких условиях трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами и как определяется очередность движения на неравных дорогах.

Пояснение

Согласно правилам дорожного движения, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами на равнозначных дорогах независимо от направления дальнейшего движения, за исключением отдельных случаев, предусмотренных ПДД.

Однако на изображении представлен перекресток неравных дорог. Об этом свидетельствуют дорожные знаки: желтый ромб обозначает главную дорогу, а перевернутый треугольник обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.

Жёлтый трамвай приближается к перекрёстку по второстепенной дороге. Поэтому, несмотря на статус рельсового транспорта, он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Именно поэтому желтый трамвай проедет перекресток последним.

Правильный ответ — № 2, желтый трамвай.

Это задание напоминает о важном правиле: преимущество трамвая не является безусловным. Прежде всего необходимо учитывать дорожные знаки и статус дороги, по которой движется транспортное средство.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать с перекрестка водитель.