Кто нарушит правила? Тест для опытных водителей
ПДД тест.
Источник: t.me/zapravilamu
Даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда нужно правильно определить действие дорожного знака. Особенно это касается ситуаций, в которых участвуют разные виды транспорта, ведь для них могут действовать неодинаковые ограничения.
Предлагаем проверить свои знания с помощью небольшого теста, в котором нужно определить, кто из водителей нарушит правила дорожного движения. На первый взгляд задание может показаться простым, однако важно обратить внимание на значение запрещающего знака.
Тест по ПДД.
Источник: t.me/zapravilamu
Кто нарушит правила, если продолжит движение в указанном направлении?
- Водитель легкового автомобиля, буксирующий другой автомобиль.
- Водитель гужевой повозки.
- Оба водителя нарушат правила.
- Ни один из водителей не нарушит правила.
Пояснение
На изображении установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".
Согласно Правилам дорожного движения Украины, он запрещает:
- Движение грузовых автомобилей с прицепами любого типа.
- Движение тракторов с прицепами.
- Буксировку механических транспортных средств.
Именно последнее ограничение является решающим в этой ситуации. Хотя автомобиль, который буксирует другую машину, относится к легковым, действие знака распространяется и на него.
В то же время гужевой воз не является механическим транспортным средством, которое буксируют, и не приравнивается к автомобильному прицепу. Поэтому знак 3.4 не запрещает его движение.
Для запрета движения гужевого транспорта в Украине предусмотрен отдельный знак 3.11 "Движение гужевых повозок (саней) запрещено".
Правильный ответ
Правильный ответ – №1.
Итак, в изображенной ситуации нарушителем станет только водитель легкового автомобиля, который осуществляет буксировку. Именно поэтому правильным является первый вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать с перекрестка водитель.