Кто нарушит правила? Тест для опытных водителей

Даже опытные автомобилисты иногда ошибаются, когда нужно правильно определить действие дорожного знака. Особенно это касается ситуаций, в которых участвуют разные виды транспорта, ведь для них могут действовать неодинаковые ограничения.

Предлагаем проверить свои знания с помощью небольшого теста, в котором нужно определить, кто из водителей нарушит правила дорожного движения. На первый взгляд задание может показаться простым, однако важно обратить внимание на значение запрещающего знака.

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Кто нарушит правила, если продолжит движение в указанном направлении?

Водитель легкового автомобиля, буксирующий другой автомобиль. Водитель гужевой повозки. Оба водителя нарушат правила. Ни один из водителей не нарушит правила.

Пояснение

На изображении установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Согласно Правилам дорожного движения Украины, он запрещает:

Движение грузовых автомобилей с прицепами любого типа.

Движение тракторов с прицепами.

Буксировку механических транспортных средств.

Именно последнее ограничение является решающим в этой ситуации. Хотя автомобиль, который буксирует другую машину, относится к легковым, действие знака распространяется и на него.

В то же время гужевой воз не является механическим транспортным средством, которое буксируют, и не приравнивается к автомобильному прицепу. Поэтому знак 3.4 не запрещает его движение.

Для запрета движения гужевого транспорта в Украине предусмотрен отдельный знак 3.11 "Движение гужевых повозок (саней) запрещено".

Правильный ответ

Правильный ответ – №1.

Итак, в изображенной ситуации нарушителем станет только водитель легкового автомобиля, который осуществляет буксировку. Именно поэтому правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать с перекрестка водитель.