Кто нарушает правила? Тест для водителей

Хотя по дорогам общего пользования на совершенно равных правах могут ездить все водители, ПДД устанавливают отдельные требования к расположению разных транспортных средств на проезжей части. Соблюдение этих норм помогает избегать опасных ситуаций на дорогах.

Хорошо ли вы знаете правила движения для разных видов транспорта? Проверить себя предлагает Telegram-канал "За! Правилами". На рисунке к этому тесту изображены тракторист и велосипедист. Трактор движется прямо по крайней левой полосе, а велосипедист едет по обочине. Нужно определить, кто из них нарушает ПДД. Для выбора есть четыре варианта ответа:

водитель трактора; велосипедист; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Нарушает ли кто-то из водите... Источник: t.me/zapravilamu/ Развернуть

Сначала рассмотрим действия велосипедиста. Он движется по обочине, которая отделена от проезжей части сплошной линией. Разрешено ли так ехать? Да, пункт 11.14 действующих ПДД предусматривает такую возможность. Однако при одном условии: велосипедист не должен мешать пешеходам.

Теперь выясним, правильно ли движется трактор. На первый взгляд, водитель просто едет прямо и никому не создает помех. Однако на тракторе установлен знак ограничения скорости до 40 км/ч. Это означает, что транспортное средство не может двигаться быстрее. Согласно пункту 11.7 ПДД, транспортные средства, максимальная скорость которых не превышает 40 км/ч или которые из-за своих технических характеристик не способны развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Исключения составляют случаи обгона, объезда препятствия, а также перестроения перед поворотом налево или разворотом. В описанной ситуации тракторист не выполняет ни один из этих маневров, поэтому должен ехать по правой полосе, а не по левой.

Итак, велосипедист движется в соответствии с требованиями ПДД, а тракторист их нарушает. Правильный ответ на эту задачу – первый вариант.

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