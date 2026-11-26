Кто будет виноват в случае столкновения? Задача по ПДД

Даже обычный выезд с парковочного места может привести к дорожно-транспортному происшествию, если водитель не учитывает требования ПДД. Особенно внимательным нужно быть при выезде с прилегающих территорий, ведь в таких ситуациях действуют четкие правила приоритета.

Предлагаем проверить свои знания Правил дорожного движения с помощью интересного задания. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте определить, кто будет виноват в случае столкновения двух автомобилей.

Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

На рисунке видим грузовик, который движется по дороге, а также желтый и красный легковые автомобили. Водитель красного автомобиля планирует выехать с места стоянки, тогда как желтый автомобиль уже движется по проезжей части.

Кто будет виноват, если произойдет столкновение?

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Объяснение

Согласно пункту 10.2 Правил дорожного движения Украины, водитель, выезжающий на дорогу с места стоянки, из двора, жилой зоны, с автозаправочной станции или другой прилегающей территории, обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по ней.

Таким образом, водитель красного автомобиля должен был убедиться в безопасности маневра и пропустить желтый автомобиль.

Именно нарушение обязанности уступить дорогу стало бы причиной столкновения в условиях этого задания.

Следует помнить, что при выезде с прилегающей территории отсутствие знаков приоритета не освобождает водителя от обязанности пропустить других участников дорожного движения.

Правильный ответ

Правильный вариант – №1. Виноватым в смоделированной ситуации будет водитель красного автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из четырех водителей проедет перекресток предпоследним.