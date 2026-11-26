Кто будет виноват в случае столкновения? Задача по ПДД
Тест ПДД.
Источник: t.me/zapravilamu
Даже обычный выезд с парковочного места может привести к дорожно-транспортному происшествию, если водитель не учитывает требования ПДД. Особенно внимательным нужно быть при выезде с прилегающих территорий, ведь в таких ситуациях действуют четкие правила приоритета.
Предлагаем проверить свои знания Правил дорожного движения с помощью интересного задания. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте определить, кто будет виноват в случае столкновения двух автомобилей.
Тест ПДД.
Источник: t.me/zapravilamu
На рисунке видим грузовик, который движется по дороге, а также желтый и красный легковые автомобили. Водитель красного автомобиля планирует выехать с места стоянки, тогда как желтый автомобиль уже движется по проезжей части.
Кто будет виноват, если произойдет столкновение?
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Объяснение
Согласно пункту 10.2 Правил дорожного движения Украины, водитель, выезжающий на дорогу с места стоянки, из двора, жилой зоны, с автозаправочной станции или другой прилегающей территории, обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по ней.
Таким образом, водитель красного автомобиля должен был убедиться в безопасности маневра и пропустить желтый автомобиль.
Именно нарушение обязанности уступить дорогу стало бы причиной столкновения в условиях этого задания.
Следует помнить, что при выезде с прилегающей территории отсутствие знаков приоритета не освобождает водителя от обязанности пропустить других участников дорожного движения.
Правильный ответ
Правильный вариант – №1. Виноватым в смоделированной ситуации будет водитель красного автомобиля.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из четырех водителей проедет перекресток предпоследним.
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