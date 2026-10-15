Эксперты назвали 5 опасных автомобилей на дорогах

Автомобили, которые чаще все...

Несмотря на распространение современных технологий помощи водителю, статистика смертельных дорожно-транспортных происшествий остается тревожной. По данным американских исследователей, некоторые модели автомобилей чаще фигурируют в ДТП со смертельным исходом, чем другие транспортные средства.

Среди них есть как доступные городские автомобили, так и дорогие спортивные машины. В то же время высокие показатели смертности не означают, что эти модели обязательно имеют конструктивные недостатки или плохо проходят краш-тесты, отмечает издание Jalopnik.

Почему количество смертельных ДТП остается высоким

Современные автомобили все чаще оснащаются системами автоматического экстренного торможения, контроля полосы движения и другими технологиями, призванными снижать риск аварий. Однако по данным Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), уровень смертности на дорогах вырос по сравнению с предыдущими годами.

Среди возможных причин специалисты называют превышение скорости и невнимательность водителей. Важную роль играет и размер автомобиля: более компактные модели, как правило, имеют меньше преимуществ при столкновении с более крупными и тяжелыми транспортными средствами.

Стоит учитывать, что статистика смертельных ДТП не является прямой оценкой качества конструкции автомобиля. На результаты влияют условия эксплуатации, стиль вождения и другие обстоятельства. К тому же многие модели из приведенного списка демонстрируют хорошие результаты во время краш-тестов.

Hyundai Venue

Компактный кроссовер Hyundai Venue занял первое место среди пяти моделей с самыми высокими показателями смертности в исследовании. Автомобиль дебютировал на американском рынке в 2020 году и относится к самым доступным моделям бренда.

Hyundai Venue. Источник: hyundai.com.ua

Согласно приведенным данным, на Hyundai Venue приходится 13,9 смертельных ДТП на 1,5 млрд пройденных километров, что на 4,9% превышает средний показатель в соответствующей статистической категории.

Этот результат делает Venue самой проблемной моделью среди новых автомобилей в исследовании. В то же время сам по себе этот показатель не доказывает, что причиной аварий является исключительно конструкция кроссовера.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette занял второе место. Исследование охватывает различные поколения модели, в частности Corvette C7 и C8, ведь первые автомобили нового поколения C8 с центральным расположением двигателя появились в 2020 году.

Chevrolet Corvette. Источник: IFCAR/wikimedia.org

Для Corvette зафиксировали 13,6 смертельных ДТП на 1,5 млрд пройденных километров. По данным исследования, это один из худших результатов среди спортивных автомобилей.

Высокий показатель может быть связан не только с характеристиками транспортного средства, но и со способом его использования. Мощность спортивных машин и склонность водителей к скоростной езде могут влиять на тяжесть последствий аварий, хотя сама статистика не устанавливает конкретных причин каждого случая.

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage также попал в список автомобилей с высокой частотой смертельных ДТП. В более широком рейтинге упоминаются различные варианты модели, в частности седан и хэтчбек, однако приведенный показатель касается именно хэтчбека.

Mitsubishi Mirage. Источник: IFCAR/wikimedia.org

По статистике, на него приходится 13,6 смертельных ДТП на 1,5 млрд пройденных километров. Это примерно в 4,8 раза больше среднего показателя, приведенного в исследовании.

Mirage относится к категории небольших и доступных автомобилей. Его позиция в рейтинге в очередной раз привлекает внимание к вопросу пассивной безопасности малолитражных моделей, особенно в случае столкновения с более крупными транспортными средствами.

Porsche 911

Porsche 911 традиционно ассоциируется с высокой производительностью и управляемостью. Современные поколения модели значительно отличаются от ранних версий по технологиям и динамическим характеристикам, однако в исследовании автомобиль также продемонстрировал высокий показатель смертности.

Porsche 911. Источник: Automodeller/wikimedia.org

На Porsche 911 приходится 13,2 смертельных ДТП на 1,5 млрд пройденных километров. Это примерно в 4,6 раза больше среднего значения, указанного в материале.

Несмотря на спортивный характер автомобиля и современные технологии, статистика показывает, что высокие характеристики и репутация модели сами по себе не гарантируют отсутствия рисков. В то же время эти данные не дают оснований делать вывод о низком уровне безопасности каждого Porsche 911.

Honda CR-V Hybrid

В пятерку также вошел гибридный Honda CR-V Hybrid. Модель появилась в 2020 году, а в 2022-м претерпела обновление.

Honda CR-V Hybrid. Источник: honda-kiev.com.ua

В исследовании для этой модели было зафиксировано 13,2 смертельных ДТП на 1,5 млрд пройденных километров – примерно в 4,6 раза выше среднего показателя. Согласно приведенным данным, CR-V Hybrid показывает худший результат, чем Tesla Model Y, в рамках соответствующего сравнения.

Это делает гибридный Honda одним из компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание при анализе статистики дорожной безопасности. Однако для объективной оценки конкретного автомобиля необходимо учитывать также результаты независимых краш-тестов, комплектацию и условия эксплуатации.

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