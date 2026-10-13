На какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителей

Дорожные знаки – одна из основ безопасного движения, однако даже опытные водители не всегда правильно толкуют их значение. Особенно это касается запрещающих знаков, действие которых может распространяться на одни категории транспортных средств и не касаться других.

Предлагаем проверить знание Правил дорожного движения с помощью вопроса из теоретического экзамена для будущих водителей. Внимательно рассмотрите изображение. На нем показан круглый дорожный знак с красной каймой и черным силуэтом автомобиля на белом фоне. На какие из перечисленных транспортных средств не распространяется действие этого дорожного знака?

ПДД-тест. Источник: t.me/zapravilamu

Вопрос: на какие из перечисленных транспортных средств не распространяется действие этого дорожного знака?

На мопеды. На велосипеды. На мотоциклы. На квадроциклы. Ответы 1 и 2.

Объяснение

На изображении представлен дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Он запрещает движение механических транспортных средств, то есть тех, которые приводятся в движение двигателем.

В частности, его действие распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды и моторизованные квадроциклы.

В то же время обычный велосипед приводится в движение мускульной силой человека, а не двигателем, поэтому не относится к механическим транспортным средствам.

Следовательно, велосипедистам этот знак сам по себе не запрещает движение, хотя они обязаны соблюдать другие требования ПДД и установленные ограничения.

Правильный ответ

Правильный вариант – № 2. На велосипедах.

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