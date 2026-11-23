Обязаны ли вы останавливаться? Тест для водителей

Даже опытные водители иногда путаются в ситуациях, когда на дороге одновременно установлены светофор и знаки приоритета. Чтобы избежать ошибок, важно знать, какие средства регулирования движения имеют преимущество.

Предлагаем проверить знание правил дорожного движения с помощью интересного теста. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте определить, должен ли водитель белого автомобиля обязательно остановиться перед перекрестком.

Тест ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

На рисунке автомобиль приближается к перекрестку, где установлен дорожный знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". В то же время на светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение.

Обязан ли водитель остановиться в этой ситуации?

Обязан.

Не обязан.

На первый взгляд, ответ может показаться неоднозначным. Ведь знак STOP требует обязательной остановки перед стоп-линией, а при ее отсутствии – перед самим знаком.

Однако в этой ситуации необходимо учитывать не только значение дорожного знака, но и порядок регулирования движения на перекрестках.

В соответствии с пунктом 8.3 Правил дорожного движения Украины, сигналы светофоров, за исключением желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Поскольку знак 2.2 относится именно к этой категории, а светофор работает в обычном режиме и показывает зеленый сигнал, водитель может продолжить движение без обязательной остановки.

При этом это не освобождает его от необходимости убедиться в безопасности маневра и соблюдать другие требования ПДД.

Стоит помнить, что ситуация изменится, если светофор выключится или будет работать в режиме мигающего желтого сигнала. Тогда водитель должен будет руководствоваться установленными знаками приоритета, в частности выполнить требование знака STOP.

Именно поэтому знание очередности действия сигналов светофора и дорожных знаков помогает правильно ориентироваться на перекрестках и избегать опасных ситуаций.

Правильный ответ

Правильный вариант – №2. Водитель не обязан останавливаться.

OBOZ.UA также предлагает задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.