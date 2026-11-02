Разрешено ли движение? Задача по ПДД

Водителям на дороге выполнять повороты как вздумается мешают не только светофоры. В ПДД прописано еще несколько факторов, влияющих на то, куда и когда может повернуть автомобиль. Именно этой теме и посвящен интересный тест.

Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, к которому подъехал черный автомобиль. Его водитель хочет повернуть направо. Внимательно изучите ситуацию, а затем скажите, разрешено ли водителю автомобиля движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции светофора? Вариантов ответа здесь три:

запрещено; разрешено при условии, что он уступит дорогу другим транспортным средствам; разрешено при условии, что он уступит дорогу другим транспортным средствам и пешеходам".

Разрешают ли правила водител... Источник: t.me/zapravilamu Развернуть

Как видим из условий задачи, перекресток, на котором оказался наш водитель, регулируемый. Сейчас на нем горит красный сигнал, но зеленая стрелка в дополнительной секции разрешает повернуть направо. Именно в эту сторону и собирается проехать водитель. Он уже включил правый сигнал поворота, что похвально – о поворотниках забывать нельзя.

Но может ли водитель черного авто сразу выполнить поворот? Ответ находим в пункте 8.7.3 действующих ПДД. Согласно ему, движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, разрешено при условии предоставления преимущества в движении другим участникам. Под другими участниками движения подразумеваются все, включая пешеходов. Именно пару пешеходов, заходящих на "зебру", мы и видим в этой задаче.

Итак, чтобы выполнить поворот направо, водитель в этой ситуации должен пропустить как автомобили, движущиеся на зеленый свет, так и пешеходов, переходящих дорогу. Правильный здесь третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушит правила, остановившись, как показано на картинке.