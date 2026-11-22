Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

Велосипедисты являются равноправными участниками дорожного движения, хотя некоторые водители автомобилей иногда об этом забывают. Поэтому при взаимодействии с ними на дороге нужно строго соблюдать все требования ПДД. Сможете ли вы сделать все без ошибок, поможет проверить тест.

Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, по которому движутся синяя машина и велосипедист. Водитель машины хочет обогнать велосипедиста, который держится у правого края проезжей части. Разрешается ли ему выполнить этот маневр так, как показано на картинке? Предлагается три варианта ответа:

разрешается; разрешается, если велосипедист впереди движется со скоростью менее 30 км/ч; запрещается.

Водитель хочет обогнать вело... Источник: t.me/zapravilamu/ Развернуть

Дать правильный ответ поможет знак, установленный на этом участке, и дорожная разметка. Как видим, это знак 3.25 "Обгон запрещен" и сплошная линия разметки 1.1, которая разделяет встречные направления движения.

Ограничения, которые они накладывают, имеют при этом исключение. Они оба допускают обгон одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Но изображенный маневр не будет обгоном. Ведь, согласно пункту 1.10 ПДД, обгон предполагает выезд на полосу встречного движения. А, как мы видим из условия задачи, чтобы объехать велосипедиста, который держится у правого края дороги, водителю авто не придется покидать полосу, по которой он уже движется.

Поскольку в этой ситуации речь не идет об обгоне, маневр считается опережением, а значит, не нарушает требований дорожного знака и разметки. Велосипедист может двигаться с любой скоростью – водитель автомобиля все равно будет вправе объехать его указанным образом. Правильный ответ – первый вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, должен ли водитель синего автомобиля подождать, пока фиолетовая машина завершит маневр.