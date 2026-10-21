Безопасные и экономичные: названы 4 лучших автомобиля для молодых водителей

Выбор подержанного автомобиля для студента – это поиск баланса между доступной ценой, небольшими расходами на содержание и надежностью. Особенно важен экономичный расход топлива, когда приходится считать каждый литр и следить за ежемесячными расходами.

Кроме того, первый автомобиль не должен быть роскошным. Его не должно быть жалко поцарапать или повредить, пока молодой водитель будет набираться опыта за рулем. Поэтому издание The Auto Channel рассказало о четырех надежных моделях подержанных автомобилей, которые остаются удачным выбором для студентов в 2026 году.

Honda Civic

Honda Civic. Источник: Honda

Honda Civic остается одним из самых надежных вариантов для студентов, которые ищут подержанный автомобиль. На рынке представлено немало старых моделей, запчасти стоят относительно недорого, а автомобиль славится своей долговечностью: при надлежащем обслуживании он может проехать почти 250 000 километров

Особенно стоит обратить внимание на Civic 2016-2021 годов выпуска с турбированным двигателем объемом 1,5 л или атмосферным двигателем объемом 2,0 л. Оба варианта демонстрируют хорошую экономичность в реальных условиях. Версии с кузовом хэтчбек также имеют более вместительный багажник – это удобно при переездах между общежитием и квартирой или для поездок на выходные.

Чем подходит студентам: высокая надежность, недорогое обслуживание, хорошая остаточная стоимость и комфортный салон.

Toyota Corolla

Toyota Corolla. Источник: Toyota

Это воплощение практичности для студенческих поездок. Пусть Corolla и не самый яркий автомобиль в подборке, однако им легко управлять, страхование часто обходится дешевле, чем для многих альтернатив, а сама модель известна своей надежностью.

Удачным выбором может стать Corolla 2017-2022 годов выпуска. В более новых автомобилях есть современные системы безопасности, в частности автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Такие функции особенно полезны водителям, которые еще не имеют большого опыта.

Чем подходит студентам: небольшие расходы на содержание, проверенная долговечность и низкий расход топлива как в городе, так и на трассе.

Mazda3

Mazda3. Источник: Mazda

Mazda3 – удачный вариант для студентов, которым хочется получать больше удовольствия от вождения, не жертвуя практичностью.

Модели 2017-2021 годов выпуска сочетают в себе привлекательный дизайн, современное оснащение системами безопасности и экономичность. Перед покупкой стоит внимательно проверить историю обслуживания, особенно если речь идет о более старых версиях с турбодвигателем. В то же время модели с атмосферными двигателями, как правило, не создают лишних сложностей в эксплуатации.

Почему подходит студентам: стильный внешний вид, приятное управление и качественно отделанный салон.

Kia Forte

Kia Forte. Источник: Kia

Эта корейская модель часто остается незамеченной покупателями, и это может сыграть на руку студентам. Поскольку она менее популярна, чем Civic или Corolla, на вторичном рынке иногда можно найти более выгодные предложения. При этом автомобиль отличается современным дизайном и демонстрирует хорошую экономичность.

Особенно стоит присмотреться к Forte 2019-2023 годов выпуска. У него простой и понятный салон, небольшой расход топлива и достаточно места для повседневных нужд студента.

Чем подходит студентам: выгодное соотношение цены и возможностей, современная комплектация и доступная стоимость на вторичном рынке.

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