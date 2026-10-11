Автомеханик назвал 3 машины, которые стоят своих денег

Автомеханик Джон Линг заинтересовался ремонтом автомобилей ещё в подростковом возрасте из чистой необходимости, когда пытался самостоятельно починить свой Ford Ranger 1980-х годов. Увлечение переросло в профессию: сейчас 53-летний специалист имеет более чем тридцатилетний опыт работы с автотехникой и владеет собственным сервисом в штате Вермонт.

Разобрав сотни автомобилей — от старых машин и кабриолетов до новейших гибридов, — он хорошо изучил конструктивные особенности различных марок и знает, какие автомобили служат годами, а какие заставят тратить целое состояние на постоянный ремонт. На основе многолетней практики автомеханик составил собственный рейтинг надёжных автомобилей, которые полностью оправдывают свою стоимость, не доставляют хлопот владельцам и позволяют существенно сэкономить на техническом обслуживании. Издание Mail Online привело три лучшие модели, по мнению Линга.

Toyota Camry в топовых комплектациях (особенно гибридная версия)

Toyota Camry. Источник: Toyota

Японский концерн Toyota остается одним из лучших производителей надежных и долговечных автомобилей. При выборе Camry стоит отдавать предпочтение более высоким комплектациям: они обладают значительно лучшей шумоизоляцией и более комфортным, тихим салоном, чем базовая версия.

Существенным преимуществом является налаженная поставка автозапчастей. В отличие от немецких брендов, японские производители часто унифицируют детали для разных моделей, благодаря чему ремонт Toyota обходится значительно дешевле. Помимо механической надёжности, эта модель отличается качественной отделкой салона, которая изнашивается медленнее, чем у основных конкурентов.

В гибридных версиях Camry есть дополнительное преимущество для пассажиров заднего ряда. Тяжелая аккумуляторная батарея, расположенная под задними сиденьями, служит естественной звукоизоляцией, существенно гася шум от дороги даже при движении на высокой скорости.

Ram 1500

Ram 1500. Источник: Ram Trucks

Американский пикап Ram 1500 демонстрирует высокий уровень инженерной надежности и способность служить владельцу долгие годы. Эта модель уверенно конкурирует с аналогами от Ford или Chevrolet благодаря долговечности основных узлов.

При этом следует учитывать специфику обслуживания американских пикапов. Зависимость производителей от сторонних поставщиков компонентов может привести к удорожанию ремонта по сравнению с японскими автомобилями. Впрочем, сами конструктивные решения в Ram 1500 рассчитаны на длительную эксплуатацию без частых посещений автосервиса.

Kia K4

Kia K4. Источник: Kia

Южнокорейские автомобили Kia и Hyundai после 2010 года сделали качественный рывок и демонстрируют один из самых высоких показателей надежности на рынке. Модель K4 предлагает, пожалуй, лучшее соотношение цены и качества в сегменте бюджетных седанов.

Эти автомобили способны преодолевать около 160 тыс. км пробега без серьезных поломок, требуя лишь планового технического обслуживания. Дополнительным преимуществом бренда является длительная заводская гарантия на силовой агрегат — 10 лет или 160 тысяч километров пробега, что подтверждает уверенность производителя в долговечности собственных двигателей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие автомобили Линг посоветовал не покупать ни при каких обстоятельствах.