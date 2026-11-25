Нерегулируемый перекресток равнозначных дорог водители обычно проезжают по правилу препятствия справа. Но когда среди участников ситуации есть трамваи, ПДД требуют отнестись к ситуации внимательнее.

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Сможете ли вы разъехаться в такой ситуации без нарушений, поможет проверить интересный тест. Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На картинке с заданием мы видим перекресток с четырьмя участниками дорожного движения: синий трамвай здесь поворачивает направо, красный – налево, а мотоцикл и желтый автомобиль едут прямо. Вам нужно определить, какое из этих транспортных средств проедет перекресток предпоследним? Выберите вариант ответа, который считаете правильным:

синий трамвай; красный трамвай; легковой автомобиль; мотоцикл.

Как обычно, сначала выясним тип данного перекрестка. Поскольку светофора и знаков приоритета на нем нет, он является нерегулируемым, а дороги на нем – равнозначными.

В таких условиях трамваи имеют преимущество перед всеми нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления движения. Поэтому оба должны проехать раньше мотоцикла и желтого автомобиля.

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Очередность проезда между трамваями определяет другое правило. Они движутся навстречу друг другу: синий трамвай поворачивает направо, а красный – налево. Водитель, который поворачивает налево, должен пропустить встречный транспорт, который едет прямо или поворачивает направо.

Если свести все воедино, получится, что сначала перекресток проедет синий трамвай. Следующим тронется красный. Он также имеет преимущество перед мотоциклом и желтым автомобилем, поэтому должен проехать раньше них.

Когда оба трамвая покинут перекресток, очередь дойдет до мотоцикла и желтого автомобиля. Между ними действует правило помехи справа: мотоцикл приближается с правой стороны автомобиля, поэтому проезжает третьим. Желтый автомобиль пересечет перекресток последним.

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Таким образом, предпоследним в этой ситуации будет мотоциклист. Правильный ответ – четвертый вариант.

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