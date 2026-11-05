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Какое транспортное средство проедет предпоследним? Тест для водителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
621
Какое транспортное средство проедет предпоследним? Тест для водителей
Назовите, кто из водителей проедет этот перекресток предпоследним. Источник: t.me/zapravilamu

Проезд перекрестков – одна из базовых тем ПДД, ведь с такими ситуациями водители сталкиваются ежедневно. Однако даже опытные автомобилисты не всегда могут правильно определить очередность движения, особенно когда на перекрестке одновременно оказывается много транспортных средств.

Проверить свои знания предлагает непростой тест, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На изображении видим перекресток, к которому одновременно подъехали шесть транспортных средств. Все они собираются ехать прямо, за исключением красного трамвая, водитель которого поворачивает направо. Нужно определить, какое транспортное средство пересечет перекресток предпоследним. Для ответа предлагается выбрать один из приведенных вариантов:

  1. серый автомобиль;
  2. серый автомобиль вместе с синим;
  3. зеленый автомобиль;
  4. зеленый автомобиль вместе с оранжевым трамваем;
  5. красный автомобиль;
  6. серый автомобиль вместе с красным трамваем.
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Какое транспортное средство проедет предпоследним? Тест для водителей

Ваша задача – определить ТС, которое проедет этот перекресток в изображенной ситуации предпоследним. Источник: t.me/zapravilamu

Прежде всего при проезде перекрестка нужно обратить внимание на светофор – это железное правило. В нашем случае его нет, поэтому очередность движения водители будут определять с помощью знаков приоритета. В частности, это знаки 2.1 "Уступите дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Здесь они указывают, что на главной дороге находятся красный трамвай, красный автомобиль и синее авто. Следовательно, они имеют преимущество перед транспортными средствами, движущимися по второстепенным дорогам.

Сначала выясним, кто должен проехать первым. На равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления движения. Поэтому красный трамвай проезжает первым, хотя поворачивает направо, а синий автомобиль движется прямо. Кроме того, водитель синего авто должен пропустить еще и красную машину: они находятся на равнозначных дорогах, а автомобиль красного цвета для него является помехой справа. Таким образом, сначала перекресток проезжают красный трамвай и красный автомобиль, а за ними – синее авто.

Теперь разберемся с транспортными средствами, которые движутся по второстепенным дорогам. Здесь действует тот же принцип определения очередности. Среди трех участников движения преимущество имеет трамвай, поэтому водители серого и зеленого автомобилей должны его пропустить. Между собой они также разъезжаются по правилу помехи справа. Соответственно, преимущество принадлежит водителю зеленого автомобиля, для которого серое авто является помехой справа.

Итак, последним перекресток покидает серый автомобиль. А перед ним одновременно проезжают оранжевый трамвай и зеленая машина, поскольку траектории их движения не пересекаются. Поэтому правильный ответ на эту задачу – вариант № 4.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, может ли водитель повернуть в направлении зеленой стрелки в дополнительной секции светофора.

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