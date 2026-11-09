Какое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото

Водители в Украине часто легкомысленно относятся к требованиям ПДД по остановке и стоянке транспортных средств. Это создает пробки и затрудняет работу спецтехники.

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А насколько хорошо вы помните соответствующие пункты правил? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами правая обочина, у которой припарковались мотоцикл, грузовик и легковой автомобиль. Вам нужно ответить, какое транспортное средство было поставлено на стоянку с нарушением правил? Вот варианты ответа на эту задачу.

только грузовой автомобиль; грузовой автомобиль и мотоцикл; только легковой автомобиль; только мотоцикл; все поставлены с нарушением; все поставлены без нарушения.

Найти правильный ответ на эту задачу помогут знаки. На этом участке дороги видим два знака – это знак 5.42.1 "Место для стоянки" и табличка 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Она обозначает, что транспортные средства следует ставить вдоль края тротуара с частичным заездом на него.

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Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2-7.6.5 обозначают способ постановки на стоянку только легковых автомобилей и мотоциклов. А вот стоянка любых грузовых автомобилей (независимо от их разрешенной максимальной массы) с использованием тротуара этими табличками полностью запрещена.

Получается, что легковой автомобиль и мотоцикл здесь припаркованы правильно – они заехали на тротуар. А вот водитель грузовика, который сделал то же самое, нарушил правила. Следовательно, правильный ответ – под номером 2.

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