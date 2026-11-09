Какое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. Фото"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. ФотоКакой тариф на свет установят с 1 декабря 2026 годаУкраинцам назвали тариф на свет с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чСогнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздухСогнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздухСилы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоСилы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаПрежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаУкраинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплатуУкраинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплату: какие правилаСколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочкиЦены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки"Все понимали, что залог будет": адвокат арестованного генерала Дуки подтвердил, что в СБУ собирают деньги на его залог"Все понимали, что залог будет": адвокат арестованного генерала Дуки подтвердил, что в СБУ собирают деньги на его залогВ Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. ФотоВ Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. ФотоИллюстрация — санкции против России"Санкции против "Росатома" давно назрели": Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
450
Какое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото
Кто здесь припарковался с нарушением требований ПДД? Источник: t.me/zapravilamu/

Водители в Украине часто легкомысленно относятся к требованиям ПДД по остановке и стоянке транспортных средств. Это создает пробки и затрудняет работу спецтехники.

А насколько хорошо вы помните соответствующие пункты правил? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами правая обочина, у которой припарковались мотоцикл, грузовик и легковой автомобиль. Вам нужно ответить, какое транспортное средство было поставлено на стоянку с нарушением правил? Вот варианты ответа на эту задачу.

  1. только грузовой автомобиль;
  2. грузовой автомобиль и мотоцикл;
  3. только легковой автомобиль;
  4. только мотоцикл;
  5. все поставлены с нарушением;
  6. все поставлены без нарушения.
Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
3,4 т.
Эту ошибку совершают многие водители: механик объяснил, как правильно прогревать автомобиль зимой
3,4 т.
Эту ошибку совершают многие водители: механик объяснил, как правильно прогревать автомобиль зимой
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,2 т.
Какие автомобили самые надежные: рейтинг 2026 года
1,2 т.
Какие автомобили самые надежные: рейтинг 2026 года
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
456
Кому знак запрещает движение? Тест на знание ПДД
456
Кому знак запрещает движение? Тест на знание ПДД
Какое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото

Кто из водителей оставил свое транспортное средство с нарушением правил? Источник: t.me/zapravilamu/

Найти правильный ответ на эту задачу помогут знаки. На этом участке дороги видим два знака – это знак 5.42.1 "Место для стоянки" и табличка 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Она обозначает, что транспортные средства следует ставить вдоль края тротуара с частичным заездом на него.

Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2-7.6.5 обозначают способ постановки на стоянку только легковых автомобилей и мотоциклов. А вот стоянка любых грузовых автомобилей (независимо от их разрешенной максимальной массы) с использованием тротуара этими табличками полностью запрещена.

Получается, что легковой автомобиль и мотоцикл здесь припаркованы правильно – они заехали на тротуар. А вот водитель грузовика, который сделал то же самое, нарушил правила. Следовательно, правильный ответ – под номером 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, должен ли водитель включать указатель поворота.

Похожие темы
автоПДДправилатесты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!