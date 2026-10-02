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Какой из знаков разрешает поворот налево? Тест для водителей

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Какой из знаков разрешает поворот налево? Тест для водителей
Тест по ПДД
Источник: t.me/zapravilamu

Дорожные знаки, связанные с разворотом, легко спутать с разрешением на поворот налево. Именно на этой детали часто и строятся коварные задания по ПДД.

Посмотрите на изображение и попробуйте определить правильный ответ без подсказок. Какой из изображенных знаков разрешает поворот налево?

Какой из знаков разрешает поворот налево? Тест для водителей

ПДР тест

Источник: t.me/zapravilamu

Какой из изображенных знаков разрешает поворот налево?

  1. Только знак 1.
  2. Только знак 2.
  3. Оба знака разрешают.
  4. Оба знака запрещают поворот налево.
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Что означают эти знаки

Под номером 1 изображен знак 5.29 "Место для разворота". Он обозначает место, где транспортным средствам разрешено совершить разворот. В то же время Правила дорожного движения прямо указывают, что поворот налево в этом месте запрещен.

Знак под номером 2 – 5.30 "Зона для разворота". Он указывает не на одну конкретную точку, а на участок определенной длины, в пределах которого можно выполнить разворот. На изображении эта длина составляет 15 метров. Но и этот знак не разрешает поворот налево.

То есть в обоих случаях водителю разрешен именно разворот, а не обычный поворот налево.

Правильный ответ

Оба знака запрещают поворот налево.

Главная ловушка этого теста заключается в сходстве маневров. Разворот предполагает смену направления движения на противоположное, тогда как поворот налево – это другой маневр. Знаки 5.29 и 5.30 разрешают первый, но прямо запрещают второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто из водителей нарушит правила, выполняя поворот.

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