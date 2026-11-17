Знание правил дорожного движения является залогом безопасности и уверенности на каждом перекрестке нашей страны. Однако даже самые опытные водители иногда теряются, когда на сложном участке дороги одновременно оказываются несколько транспортных средств с разным статусом.

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Тематический канал "За! Правилами" предложил тест, в котором придется разобраться не только в дорожных знаках, но и в спецсигналах.

Изображен участок дороги, где пересеклись пути обычных легковых автомобилей, грузовика и автомобиля экстренной помощи. Нужно разобраться, кто из участников дорожного движения имеет право проехать первым, а кто должен ехать вторым.

Задание по ПДД

На представленной иллюстрации изображен сложный перекресток, где одновременно оказались четыре транспортных средства. Среди них – синий грузовик, желтый и зеленый легковые автомобили, а также спецавтомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

Особое внимание привлекают дорожные знаки приоритета и разметка, указывающие с помощью стрелок возможные направления движения. Главная задача водителя – правильно определить очередность проезда всех участников в этой дорожной ситуации.

Варианты ответов

При прохождении подобных тестов в автошколах чаще всего предлагают такие варианты очередности проезда:

Второй поедет автомобиль скорой помощи После скорой помощи вторым поедет зеленый автомобиль Вторым должен поехать водитель синего грузовика Желтый автомобиль поедет вторым

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Авто теста советует обратить внимание на автомобиль скорой помощи: включенные проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал дают ему абсолютное преимущество в движении независимо от требований дорожных знаков. Поэтому скорая помощь проезжает перекресток первой без каких-либо ограничений.

Для остальных транспортных средств очередность определяется установленными знаками приоритета и правилами проезда перекрестков неравнозначных дорог. Водители синего грузовика, желтого и зеленого легковых автомобилей обязаны руководствоваться этими знаками после того, как пропустят спецтранспорт.

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Ответ на тест по ПДД

Согласно действующим правилам дорожного движения, транспортные средства с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами имеют преимущество перед всеми остальными участниками движения. Соответственно, первым перекресток бесспорно покидает автомобиль скорой помощи. Вторым поедет водитель грузовика.

OBOZ.UA также предлагает задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток последним.