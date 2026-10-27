Какие модели Audi не стоит покупать подержанными: что с ними не так

Автомобили Audi известны сочетанием комфорта, динамики и современных технологий, благодаря чему бренд десятилетиями остается популярным на рынке премиальных машин. Однако покупка подержанного автомобиля этой марки не всегда оправдывает ожидания, поскольку сложная конструкция отдельных моделей может существенно увеличить расходы на обслуживание.

Видео дня

У некоторых автомобилей возникают проблемы с двигателями, трансмиссиями, пневматической подвеской или системами безопасности, а устранение неисправностей нередко обходится в тысячи долларов. В SlashGear назвали модели Audi, при выборе которых стоит быть особенно осторожными при покупке подержанного авто.

Audi Allroad

Audi Allroad первого поколения, представленная в 1999 году, была создана на базе A6 и сочетала кузов универсала с увеличенным дорожным просветом и полным приводом Quattro.

Автомобиль предлагался с разными двигателями, в том числе с 2,7-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом и 4,2-литровым V8. Однако модель 2003 года особенно часто упоминают из-за неисправностей пневматической подвески, утечек охлаждающей жидкости и моторного масла. Ремонт пневмоподвески может стоить тысячи долларов, а замена турбин в версии V6 осложняется необходимостью демонтажа двигателя.

Audi 5000

Audi 5000 была популярным представителем немецкого премиального сегмента на американском рынке в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

РЕКЛАМА

Модель оснащалась пятицилиндровыми бензиновыми или дизельными двигателями, а позднее получила турбированную версию мощностью около 130 л. с. Однако автомобиль оказался в центре громкого скандала из-за сообщений о внезапном неконтролируемом ускорении, в том числе при попытках затормозить. Проблема привела к масштабным отзывам и серьезно подорвала репутацию Audi в США, поэтому перед покупкой такого раритетного автомобиля необходимо проверить историю проведения всех соответствующих ремонтных кампаний.

Главные истории дня

Audi Q7

Audi Q7 дебютировала в 2007 году как большой премиальный внедорожник с просторным салоном, полным приводом Quattro и широким выбором мощных двигателей.

Автомобиль привлекает качественными материалами отделки, комфортом и богатым оснащением, однако его содержание может оказаться значительно дороже, чем ожидают покупатели. При этом средние ежегодные расходы на техническое обслуживание составляют около 1127 долларов (51 565 грн), тогда как средний показатель для автомобилей оценивается в 652 доллара (29 835 грн). Особой осторожности требует Q7 2017 модельного года: серьезная поломка двигателя может обойтись примерно в 18 000 долларов и в среднем происходит на пробеге около 143 000 км.

РЕКЛАМА

Audi A4

Audi A4 выпускается с 1994 года и завоевала популярность благодаря сочетанию сдержанного дизайна, комфорта и спортивного характера. На вторичном рынке много автомобилей разных поколений, однако у отдельных версий есть характерные технические проблемы.

В частности, в моделях 2009-2011 годов с двухлитровыми двигателями 2.0 TFSI фиксировали чрезмерный расход моторного масла, что стало предметом коллективного иска в США. Среди других распространенных неисправностей – образование нагара в двигателе, выход из строя топливного насоса высокого давления и преждевременный износ подвески, поэтому перед покупкой важно проверить двигатель и историю обслуживания.

РЕКЛАМА

Audi Q7 V12 TDI

Audi Q7 V12 TDI выпускалась в 2008-2012 годах и стала одной из самых экстравагантных версий большого внедорожника марки.

Модель получила 12-цилиндровый дизельный двигатель, разработанный с использованием технологий, связанных с гоночным автомобилем Audi R10 TDI, и могла разгоняться до 100 км/ч примерно за 5,5 секунды. В то же время редкость этой версии и чрезвычайная сложность силового агрегата делают ее обслуживание потенциально очень дорогим. Из-за ограниченного объема производства и небольшого количества таких автомобилей на рынке найти доступные запчасти и специалистов для ремонта может быть сложно, поэтому эта модель вряд ли подойдет покупателям, стремящимся минимизировать расходы.

РЕКЛАМА

Audi TT

Audi TT появилась в 1998 году как компактное спортивное купе и родстер с выразительным дизайном, качественным салоном и резвыми двигателями.

За время производства, завершившегося в 2023 году, модель получила разные силовые агрегаты, механические коробки передач и трансмиссии S tronic с двойным сцеплением. Несмотря на привлекательный характер, у автомобиля зафиксировано множество отзывных кампаний: среди проблем упоминаются дефекты шкива водяного насоса в автомобилях 2000-2006 годов, риск возгорания из-за теплозащитного экрана топливного бака и неисправности компонентов подвески. Для некоторых автомобилей 2016-2017 годов также проводились отзывные кампании из-за потенциальной опасности, связанной с фрагментами подушки безопасности, поэтому перед покупкой нужно проверить VIN и убедиться, что все необходимые работы выполнены.

РЕКЛАМА

Audi A2

Audi A2, представленная в конце 1990-х годов, была компактным четырехдверным автомобилем, созданным для европейских городов и экономичного повседневного использования.

Производитель сделал ставку на легкую конструкцию, аэродинамику и низкий расход топлива, а среди доступных силовых агрегатов был 1,2-литровый трехцилиндровый дизель TDI. Согласно приведенным характеристикам, его расход мог составлять около 3,9 л на 100 км в соответствующих условиях испытаний. В то же время необычный внешний вид, скромная динамика и компромиссы в оснащении могут не оправдать ожиданий тех, кто ищет традиционный премиальный автомобиль с ярко выраженным спортивным характером.

РЕКЛАМА

Audi Q5

Audi Q5 дебютировала в 2008 году и стала более компактной альтернативой семиместной Q7, предложив пять мест, увеличенное багажное пространство и премиальное оснащение. Среди основных рисков на вторичном рынке – проблемы с трансмиссией, цепью газораспределительного механизма и внеплановые ремонты.

Для некоторых автомобилей 2017 модельного года проводили отзыв из-за риска самопроизвольного скатывания машины в положении парковки, если не был включен стояночный тормоз. В более старых Q5 2009-2013 годов неисправность цепи ГРМ может привести к ремонту стоимостью около 7000 долларов (320 290 грн), а в случае повреждения двигателя финансовые последствия будут еще серьезнее.

РЕКЛАМА

На что обратить внимание перед покупкой подержанной Audi

Наличие проблем у определенного поколения или модельного года не означает, что каждый автомобиль обязательно окажется неисправным. Эксперты отмечают: решающее значение имеют реальное техническое состояние, пробег, качество предыдущего обслуживания и подтвержденная история ремонтов.

Перед заключением сделки стоит провести независимую диагностику двигателя, трансмиссии, подвески и электронных систем, а также проверить автомобиль по VIN на наличие невыполненных отзывных кампаний. Особенно важно заранее оценить стоимость потенциального ремонта: низкая цена подержанной Audi не всегда означает выгодную покупку, если дальнейшее восстановление потребует значительных вложений.

OBOZ.UA предлагает рейтинг экономичных гибридных автомобилей.