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Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей
Рейтинг автомобилей для поколения Z. Источник: pexels.com/@tahaasamett

Поколение Z обращает особое внимание на технологичность, экономичность и надежность при выборе своего первого или повседневного автомобиля. На современном рынке представлено немало вариантов, однако лишь некоторые из них предлагают оптимальный баланс между доступной ценой и высоким качеством.

Автомобильные специалисты выделили пятерку моделей, которые отлично подходят для ежедневных поездок, не требуют огромных затрат на обслуживание и топливо и предлагают современные мультимедийные системы. Ниже представлен подробный обзор каждой из пяти рекомендованных машин с их ключевыми преимуществами для молодых водителей.

Honda Civic

По словам эксперта автомобильной индустрии Мелани Муссон, новый Honda Civic стоит чуть меньше $25 000 (около 1 035 000 грн), однако на рынке легко найти и ухоженный подержанный вариант по еще более доступной цене.

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Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Honda Civic. Источник: Tianguis del Auto Cd Juárez/facebook.com

Автомобиль идеально подходит для городских поездок благодаря своим компактным габаритам, простоте парковки и отличной топливной экономичности.

Расход топлива составляет около 7,35 л/100 км, а в стандартное оснащение входят системы Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, страховые взносы на эту модель не завышены, поскольку Civic не считается спортивным автомобилем. Машина также отличается высоким ресурсом пробега: владельцы на тематических форумах сообщают, что без серьезных поломок автомобиль спокойно проходит от 320 000 до 480 000 км.

Mazda 3

Эксперты рекомендуют Mazda 3 покупателям, которые ищут более яркие впечатления от вождения в том же ценовом сегменте. Интерьер этой модели воспринимается как премиальный, хотя цена автомобиля остается вполне демократичной.

Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Mazda 3. Источник: facebook.com/groups/478713963695011/user/61550041170333

Расход топлива составляет около 7,84 л/100 км, а сама модель обладает высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке. Для зумеров, которые перед покупкой тщательно изучают отзывы на YouTube и Reddit, важным плюсом станет большое и активное онлайн-сообщество владельцев Mazda 3, где всегда можно получить совет.

Toyota Prius

Toyota Prius выглядит так, будто ее специально создали для ежедневных поездок на работу. Благодаря гибридной системе автомобиль демонстрирует впечатляющую экономичность – расход топлива составляет менее 4,7 л/100 км в городском режиме. Для водителей с большими годовыми пробегами такая экономия на заправках может обернуться тысячами сэкономленных долларов за годы эксплуатации.

Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Toyota Prius. Источник: Barrett Miller/facebook.com

Хотя рекомендованная розничная цена новых экземпляров приближается к $30 000 (около 1 240 000 грн), модель полностью оправдывает свою стоимость исключительной надежностью. Даже в базовых комплектациях вы получите качественную информационно-развлекательную систему, что является крайне важным фактором для молодых покупателей.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek завоевал популярность благодаря фирменной системе полного привода и способности одинаково уверенно преодолевать как ежедневные городские маршруты, так и поездки по бездорожью. Стоимость модели 2026 года в зависимости от комплектации варьируется от $28 470 до $35 270 (около 1 180 000-1 460 000 грн), а самая популярная версия Premium стоит от $29 445 (около 1 220 000 грн).

Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Subaru Crosstrek. Источник: Cheap cars for sale/facebook.com

Автомобили Subaru уже в стандартной комплектации оснащаются передовыми системами безопасности и ассистентами водителя. В частности, адаптивный круиз-контроль существенно снижает напряжение и облегчает управление при движении в плотных городских пробках.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross предлагает удачный компромисс между экономичностью классического седана и практичностью компактного кроссовера, что особенно ценят молодые водители. Стартовая цена модели составляет от $25 000 (около 1 035 000 грн), а средний расход топлива составляет 7,59 л/100 км при наличии опционального полного привода.

Какие авто подходят зумерам: эксперты назвали 5 моделей

Toyota Corolla Cross. Источник: facebook.com/Music.Shop.Hire

Для тех, кто только начинает карьеру и внимательно следит за расходами на топливо, доступна гибридная модификация. Она расходует всего около 5,6 л/100 км в смешанном цикле, предлагая при этом полный набор современных технологий, которые молодежь ожидает увидеть в своем авто.

Также OBOZ.UA предлагает ознакомиться с 5 мощными гибридными авто.

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