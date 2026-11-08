Какие автомобили самые надежные: рейтинг 2026 года

В новом британском рейтинге самых надежных автомобильных марок BMW удалось удержать первое место. В то же время свежий список FN50 за 2026 год показал заметные изменения в позициях других производителей и отдельных моделей.

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Как пишет издание FleetNews, в списке самых надежных автомобилей BMW 3 Series уступила лидерство Toyota Corolla. Зато электрическая BMW i4 поднялась с седьмого на четвертое место.

Этот рейтинг составили на основе данных о надежности, собранных лизинговыми компаниями FN50, автопарк которых насчитывает более 1,5 миллиона машин. Поэтому результаты отражают, как автомобили ведут себя при реальной эксплуатации в корпоративных автопарках. По сравнению с прошлым годом позиции нескольких производителей существенно изменились.

В целом список делится на два сегмента. В первом представлены самые надежные модели автомобилей в 2026 году. В него вошли:

Toyota Corolla: BMW 3 Series; Tesla Model 3; BMW i4; Kia Sportage; Lexus NX; Polestar 2; Tesla Model Y; Toyota RAV4; Hyundai Tucson.

Другая часть ранжирует автомобильные марки по надежности. В 2026 году список выглядит так:

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BMW; Toyota; Tesla; Volkswagen; Kia; Mercedes-Benz; Audi; Volvo; Lexus; Nissan.

Toyota, как и в прошлом году, заняла второе место среди производителей, однако ее присутствие в рейтинге отдельных моделей стало заметнее. Corolla поднялась со второго места на первое, а RAV4 после недавнего обновления впервые вошла в десятку самых надежных автомобилей. В список также вошел гибридный Lexus NX – модель дочернего бренда Toyota, занявшая шестую строчку.

Таким образом, Toyota и Lexus представлены в первой десятке тремя моделями против двух в прошлом году. Это свидетельствует о стабильных результатах обеих марок в разных сегментах и среди автомобилей с разными типами силовых установок.

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BMW также демонстрирует хорошие результаты: 3 Series и i4 остаются среди лидеров рейтинга. Эти показатели особенно интересны с учетом того, что немецкий производитель начинает обновлять ключевые модели. Новое поколение 3 Series должно появиться одновременно с полностью электрической i3. В то же время i4 фактически уступает место новым электромобилям BMW, которые компания разрабатывает в рамках линейки Neue Klasse.

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Наибольший прогресс среди ведущих производителей продемонстрировала Tesla: она поднялась с восьмого на третье место. Это произошло после резкого падения в прошлогоднем рейтинге, когда марка опустилась с четвертой позиции, которую занимала в 2024 году. Tesla Model 3 сохранила третье место среди отдельных моделей, как и в 2025 году. В то же время Model Y опустилась с шестой на восьмую ступень. Разница в результатах двух автомобилей показывает, что общее улучшение позиций Tesla не означает одинаково высоких показателей всех ее моделей.

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Kia удержалась на пятом месте среди производителей. Ее Sportage остается одной из самых надежных моделей в исследовании, хотя в этом году опустилась с четвертой позиции на пятую. То, что автомобиль по-прежнему входит в первую пятерку, подтверждает успехи Kia за последние годы. В то же время результаты 2026 года свидетельствуют, что теперь марка скорее закрепляет достигнутые позиции, чем совершает очередной резкий рывок вверх.

Самые большие изменения произошли в нижней части рейтинга производителей. Audi опустилась с третьего места на седьмое, потеряв часть позиций, которые уверенно удерживала в предыдущих исследованиях. Лучший результат среди ее автомобилей показала модель Q4, однако в первую десятку она не попала и заняла лишь 15-е место.

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Ухудшились и результаты Volvo: марка переместилась с шестой позиции на восьмую. Ее модель XC60 продемонстрировала одно из самых значительных падений в рейтинге отдельных автомобилей – с пятого места на 14-е. В результате у Volvo нет ни одной модели в первой десятке.

Mercedes-Benz сохранила седьмую позицию, остановив спад, наблюдавшийся в предыдущие годы. За ее дальнейшими результатами будет интересно следить на фоне масштабного обновления модельного ряда. Mercedes готовит электрическую C-Class, а также новые CLA, GLA, GLB и GLC. Эти автомобили могут помочь производителю укрепить свои позиции в следующих рейтингах.

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Интересный результат показала Polestar. Ее модель Polestar 2 впервые попала в рейтинг и сразу заняла седьмое место. Это произошло накануне завершения нынешнего жизненного цикла автомобиля: преемника Polestar 2 ожидают в 2027 году.

Изменения коснулись и других производителей. Hyundai выбыла из списка самых надежных марок, хотя в прошлом году занимала в нем восьмое место. В то же время ее модель Tucson улучшила свои показатели. Nissan, напротив, поднялась на десятую строчку среди производителей.

Среди десяти самых надежных автомобилей этого года четыре модели появились в рейтинге впервые. Это показывает, насколько быстро могут меняться результаты из года в год. Также рейтинг напоминает, что оценивать надежность стоит не только по общим позициям производителя: отдельные модели одной марки могут демонстрировать совершенно разные результаты.

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