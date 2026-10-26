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Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива
Рейтинг автомобилей-гибридов. Источник: unsplash.com/@hyundaimotorgroup

Рост цен на топливо заставляет водителей искать максимально эффективные транспортные средства для ежедневных поездок. Несмотря на общую популярность кроссоверов, классические гибридные седаны демонстрируют впечатляющие показатели топливной экономичности как в городских условиях, так и на магистралях.

Ниже вы узнаете о пяти интересных гибридных моделях массовых и премиальных брендов, которые оставляют позади популярный внедорожник по показателям расхода топлива. Рейтинг составлен специалистами slashgear.com.

Toyota Prius

Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Toyota Prius. Источник: Alexander-93/wikimedia.org

Безусловным лидером среди всех гибридных седанов остается культовая Toyota Prius, удерживающая первенство по показателям топливной экономичности. Современные модели обеспечивают комбинированный расход топлива на уровне 4,3 литра на 100 километров для стандартных переднеприводных версий. При этом городские показатели достигают рекордных 4,0 литра на 100 километров, что гарантирует значительный запас хода на одном баке. Даже с учетом полноприводной системы или более дорогих комплектаций этот автомобиль уверенно превосходит показатели RAV4.

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Toyota Camry

Полностью перейдя на гибридные силовые установки, легендарная Toyota Camry завоевала огромную популярность и делит вторую позицию на рынке по топливной эффективности.

Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Toyota Camry. Источник: toyota.com.ua

Базовая переднеприводная версия демонстрирует комбинированный показатель в 4,6 литра на 100 километров, с впечатляющим общим запасом хода. Даже более высокие комплектации сохраняют высокие показатели на уровне 5,1 литра на 100 километров, что существенно превосходит результаты популярного кроссовера.

Hyundai Sonata

В отличие от исключительно гибридных моделей Toyota, Hyundai предлагает Sonata как с обычными бензиновыми, так и с гибридными силовыми установками.

Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Hyundai Sonata. Источник: grandcar.ua

Гибридная версия демонстрирует отличные результаты на трассе: показатель достигает 4,2 литра на 100 километров для базовой комплектации Blue, а комбинированный расход составляет 4,6 литра на 100 километров. Благодаря значительной разнице в расходе топлива по сравнению с обычной бензиновой версией разница в стоимости окупается за счет экономии на заправке всего за несколько лет.

Honda Accord

Популярный японский седан Honda Accord также предлагает покупателям эффективную гибридную силовую установку с высокими показателями экономии топлива.

Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Honda Accord. Источник: rikauto.com.ua

В топовой комплектации EX-L ориентировочный смешанный показатель достигает около 4,9 литра на 100 километров (утилитарные или базовые версии имеют около 5,3 литра на 100 километров). Это демонстрирует отличные результаты как в городском цикле, так и на магистрали, делая модель достойной альтернативой для существенного сокращения расходов на топливо.

Lexus ES 350h

Среди премиальных брендов особого внимания заслуживает Lexus ES 350h, который демонстрирует лучшую топливную экономичность среди всех люксовых гибридных седанов, испытанных Агентством по охране окружающей среды (EPA).

Какое гибридное авто выбрать: модели с небольшим расходом топлива

Lexus ES 350h. Источник: kyiv-west.lexus.ua

Переднеприводная модификация обеспечивает комбинированный показатель в 5,1 л на 100 км, опережая не только RAV4, но и большинство конкурентов в своем классе. Это делает модель идеальным выбором для водителей, которые ищут сочетание роскоши и максимальной топливной эффективности.

OBOZ.UA ранее писал о том, какие американские автомобили пользуются наибольшим спросом среди украинцев.

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