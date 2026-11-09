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Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Елена БылимЕлена Былим
Time to read4 мин
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Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей
Рейтинг гибридных автомобилей. Источник: pexels.com@jan-van-der-wolf-11680885

Гибридные автомобили перестали быть лишь средством экономии топлива и превратились в настоящие воплощения мощности и динамики. Автопроизводители все чаще оснащают свои флагманские седаны, семейные кроссоверы и даже легендарные спорткары высокотехнологичными гибридными силовыми установками.

Благодаря сочетанию бензиновых двигателей с мощными электродвигателями такие модели предлагают впечатляющие характеристики, превосходящие показатели многих классических автомобилей. Ниже представлен обзор пяти гибридов от SlashGear, которые стоит рассмотреть при выборе мощного и современного транспортного средства.

Toyota Crown, 2027

Модель Toyota Crown относительно недавно появилась на североамериканском рынке, где с 2023 года она заменила известный седан Avalon. Автомобиль предлагается исключительно с гибридными силовыми установками в трех комплектациях: XLE, Limited и Platinum. Базовые версии XLE и Limited оснащены 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем мощностью 236 л. с.

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Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Toyota Crown, 2027. Источник: toyota.com

Топовая версия Platinum получила значительно более производительную систему на основе 2,4-литрового турбодвигателя, которая выдает 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Полный привод и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия входят в стандартное оснащение этой модификации. Такая мощность несколько повышает расход топлива: по оценкам EPA, показатель составляет около 8,1 л/100 км в городе, 7,4 л/100 км на шоссе и 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Стоимость Toyota Crown Platinum начинается от $55 190 (около 2 290 000 грн), в то же время более доступные гибридные альтернативы бренда оцениваются от $41 500 (около 1 720 000 грн).

Toyota Sequoia, 2026

Большой внедорожник Toyota Sequoia оснащен гибридной силовой установкой i-FORCE MAX Twin-Turbo, которая развивает 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента. В основе этой системы лежит 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает автомобилю высокие тяговые характеристики.

Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Toyota Sequoia, 2026. Источник: facebook.com/AtlanticToyotaHatillo

Для версий SR5 и Limited можно выбрать задний или полный привод, тогда как модификации 1794 Edition, TRD Pro и Capstone оснащаются системой 4WD по умолчанию. Sequoia способна вместить от 7 до 8 пассажиров и буксировать прицеп массой до 4 309 кг. Из-за своих габаритов и мощности средний расход топлива составляет от 10,7 до 11,8 л/100 км в зависимости от комплектации. Цена базовой версии SR5 начинается от $67 920 (около 2 820 000 грн), а флагманская версия Capstone стоит от $88 330 (около 3 660 000 грн).

Porsche 911, 2027

Легендарный спорткар Porsche 911 также получил высокопроизводительные гибридные технологии. Особое внимание привлекает силовая установка T-Hybrid, которая используется в модификациях 911 GTS и 911 Turbo S.

Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Porsche 911. Источник: finder.porsche.com

Под капотом Porsche 911 GTS установлен 3,6-литровый шестицилиндровый турбодвигатель, усиленный электромотором, с общей отдачей 532 л.с. и 609 Нм крутящего момента.

Версия 911 Turbo S оснащается еще более мощным 3,6-литровым оппозитным двигателем twin-turbo, который в составе гибридной системы выдает 701 л.с. и 800 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,4 секунды. Цена Porsche 911 Carrera GTS Coupe составляет от $183 350 (около 7 610 000 грн), а топовые гибридные версии обойдутся еще дороже.

Hyundai Palisade Hybrid, 2026

Hyundai Palisade присоединился к категории гибридных автомобилей в 2026 модельном году. Несмотря на то, что это первая гибридная версия этой модели, она предлагает отличный уровень мощности для большого семейного кроссовера.

Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Hyundai Palisade Hybrid, 2026. Источник: hyundai.com.ua

Автомобиль приводится в движение 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами, которые в сумме выдают 329 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовых версиях привод передний, с возможностью заказать систему полного привода. Расход топлива у переднеприводных версий SEL составляет около 7,1 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на шоссе и 6,9 л/100 км в смешанном цикле.

Стоимость модели Palisade Hybrid начинается от $45 760 (около 1 900 000 грн) за базовую версию SEL и достигает $58 380 (около 2 420 000 грн) за версию Calligraphy.

Volvo XC60 Hybrid, 2026

Шведский кроссовер Volvo XC60 Hybrid представляет собой подключаемый гибрид (PHEV), позволяющий преодолевать значительные расстояния исключительно на электротяге. Сердцем силовой установки является 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, работающий вместе со стартер-генератором и электромотором на задней оси.

Какой гибридный автомобиль выбрать: 5 мощных моделей

Volvo XC60 Hybrid, 2026. Источник: volvocars.com

Суммарная мощность гибридной системы XC60 составляет 455 л.с. и 709 Нм крутящего момента, а передачу усилия обеспечивает 8-ступенчатый автомат. Расход топлива составляет около 8,4 л/100 км как в городском, так и в трассовом режиме.

Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 14,7 кВт·ч кроссовер способен проехать до 56 км (35 миль) исключительно на электрической энергии. Начальная стоимость Volvo XC60 Hybrid составляет $72 345 (около 3 000 000 грн).

OBOZ.UA писал о лучших семейных автомобилях, которые стоит выбрать тем, кто ценит экономичность, безопасность и размер.

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