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Какой автомобиль неправильно поставили на стоянку? Тест для водителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
1,5 т.
Какой автомобиль неправильно поставили на стоянку? Тест для водителей
Назовите водителя, который припарковался здесь с нарушением ПДД. Источник: t.me/zapravilamu/

Украинские водители нередко пренебрегают требованиями ПДД относительно остановки и стоянки транспортных средств. Из-за этого на дорогах возникают пробки, а спецтехнике бывает сложнее добраться до места назначения, и это представляет собой действительно серьезную проблему.

Но сможете ли именно вы припарковаться без нарушений? Предлагаем проверить себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На изображении видим правую обочину, возле которой припаркованы мотоцикл, грузовик и легковой автомобиль. Нужно определить, водитель какого транспортного средства нарушил правила стоянки. Выберите один из вариантов:

  1. только грузовой автомобиль;
  2. грузовой автомобиль и мотоцикл;
  3. только легковой автомобиль;
  4. только мотоцикл;
  5. все поставлены с нарушением;
  6. все поставлены без нарушения.
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Какой автомобиль неправильно поставили на стоянку? Тест для водителей

Кто из водителей припарковался здесь с нарушением правил. Источник: t.me/zapravilamu/

Чтобы решить задачу, нужно обратить внимание на дорожные знаки, которые мы видим на картинке. На этом участке установлен знак 5.42.1 "Место для стоянки" и табличка 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Последняя указывает, что транспортные средства нужно размещать вдоль края тротуара, частично заезжая на него.

Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2-7.6.5 определяют способ парковки только для легковых автомобилей и мотоциклов. В то же время грузовым автомобилям эти же таблички запрещают парковаться с использованием тротуара. При этом масса ТС значения не имеет.

Итак, легковой автомобиль и мотоцикл в нашей ситуации припаркованы правильно: оба частично заехали на тротуар в соответствии с требованиями знака. А вот водитель грузовика, который оставил свое транспортное средство таким же способом, нарушил ПДД. Поэтому правильный вариант ответа – первый: правила нарушил только грузовой автомобиль.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто должен уступить дорогу.

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