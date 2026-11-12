Какой автомобиль неправильно поставили на стоянку? Тест для водителей

Украинские водители нередко пренебрегают требованиями ПДД относительно остановки и стоянки транспортных средств. Из-за этого на дорогах возникают пробки, а спецтехнике бывает сложнее добраться до места назначения, и это представляет собой действительно серьезную проблему.

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Но сможете ли именно вы припарковаться без нарушений? Предлагаем проверить себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На изображении видим правую обочину, возле которой припаркованы мотоцикл, грузовик и легковой автомобиль. Нужно определить, водитель какого транспортного средства нарушил правила стоянки. Выберите один из вариантов:

только грузовой автомобиль; грузовой автомобиль и мотоцикл; только легковой автомобиль; только мотоцикл; все поставлены с нарушением; все поставлены без нарушения.

Чтобы решить задачу, нужно обратить внимание на дорожные знаки, которые мы видим на картинке. На этом участке установлен знак 5.42.1 "Место для стоянки" и табличка 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Последняя указывает, что транспортные средства нужно размещать вдоль края тротуара, частично заезжая на него.

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Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2-7.6.5 определяют способ парковки только для легковых автомобилей и мотоциклов. В то же время грузовым автомобилям эти же таблички запрещают парковаться с использованием тротуара. При этом масса ТС значения не имеет.

Итак, легковой автомобиль и мотоцикл в нашей ситуации припаркованы правильно: оба частично заехали на тротуар в соответствии с требованиями знака. А вот водитель грузовика, который оставил свое транспортное средство таким же способом, нарушил ПДД. Поэтому правильный вариант ответа – первый: правила нарушил только грузовой автомобиль.

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Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто должен уступить дорогу.