Какая траектория разворота допускается? Тест для водителей

Смена направления движения на дороге — довольно опасный момент, поэтому все подобные маневры требуют четкого соблюдения правил дорожного движения. Проверьте, сможете ли вы хорошо справиться с этой задачей, с помощью теста.

Видео дня

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водитель планирует здесь развернуться. Вам предстоит определить, какая траектория разворота из двух предложенных допускается в этой ситуации? Вариантов ответа будет четыре:

только траектория А; только траектория Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Траектория А предлагает водителю развернуться по дальней дуге, а траектория Б — по ближней. Сразу отмечаем, что водитель включил соответствующий левый поворотник — это важный нюанс, о котором никогда нельзя забывать.

Однако можно ли водителю на этом перекрестке в принципе развернуться, определят дорожные знаки. Конечно, знак 2.1 "Уступить дорогу" здесь никоим образом не влияет на выбор траектории разворота. А вот знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" имеет решающее значение.

Важная деталь: не стоит путать этот знак со знаком 4.2 "Движение направо", который имеет круглую форму и относится к группе предписывающих знаков. Прямоугольный же знак относится к информационно-указательным, и он не предписывает двигаться только направо. Он информирует о том, что на пересекаемой дороге организовано одностороннее движение. И в нашем случае направление этого движения относительно дороги, на которой находится водитель, — вправо.

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И здесь мы должны ответить на вопрос: если движение на пересекаемой дороге осуществляется направо, а разворот происходит с движением налево, то не будет ли это нарушением правил? Согласно действующим ПДД, такой разворот будет приравниваться к обычному развороту на обычном перекрестке. Но важно, чтобы сам маневр происходил именно в пределах перекрестка.

Итак, сам по себе такой маневр здесь не запрещен. Но какая траектория будет правильной? Учитывая, что водитель может разворачиваться только в пределах перекрестка, обратим внимание на обе траектории. Ни одна из них не выходит за пределы перекрестка. А это означает, что водитель здесь может выполнить разворот так, как ему будет удобно. Правильным является третий вариант ответа.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.