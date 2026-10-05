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Какая траектория разворота допускается? Тест для водителей

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 597
Какая траектория разворота допускается? Тест для водителей
По какой дуге здесь может развернуться водитель, и может ли он вообще? Источник: YouTube / «За! Правилами»

Смена направления движения на дороге — довольно опасный момент, поэтому все подобные маневры требуют четкого соблюдения правил дорожного движения. Проверьте, сможете ли вы хорошо справиться с этой задачей, с помощью теста.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водитель планирует здесь развернуться. Вам предстоит определить, какая траектория разворота из двух предложенных допускается в этой ситуации? Вариантов ответа будет четыре:

  1. только траектория А;
  2. только траектория Б;
  3. обе траектории разрешены;
  4. обе траектории запрещены.
Какая траектория разворота допускается? Тест для водителей

У водія є дві траєкторії для розвороту, яку він може обрати, не порушивши правил? Источник: YouTube / «За! Правилами»

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Траектория А предлагает водителю развернуться по дальней дуге, а траектория Б — по ближней. Сразу отмечаем, что водитель включил соответствующий левый поворотник — это важный нюанс, о котором никогда нельзя забывать.

Однако можно ли водителю на этом перекрестке в принципе развернуться, определят дорожные знаки. Конечно, знак 2.1 "Уступить дорогу" здесь никоим образом не влияет на выбор траектории разворота. А вот знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" имеет решающее значение.

Важная деталь: не стоит путать этот знак со знаком 4.2 "Движение направо", который имеет круглую форму и относится к группе предписывающих знаков. Прямоугольный же знак относится к информационно-указательным, и он не предписывает двигаться только направо. Он информирует о том, что на пересекаемой дороге организовано одностороннее движение. И в нашем случае направление этого движения относительно дороги, на которой находится водитель, — вправо.

И здесь мы должны ответить на вопрос: если движение на пересекаемой дороге осуществляется направо, а разворот происходит с движением налево, то не будет ли это нарушением правил? Согласно действующим ПДД, такой разворот будет приравниваться к обычному развороту на обычном перекрестке. Но важно, чтобы сам маневр происходил именно в пределах перекрестка.

Итак, сам по себе такой маневр здесь не запрещен. Но какая траектория будет правильной? Учитывая, что водитель может разворачиваться только в пределах перекрестка, обратим внимание на обе траектории. Ни одна из них не выходит за пределы перекрестка. А это означает, что водитель здесь может выполнить разворот так, как ему будет удобно. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.

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