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Какая траектория поворота разрешена? Тест на знание ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 216
Какая траектория поворота разрешена? Тест на знание ПДД
Какая траектория поворота разрешена велосипедисту на этом перекрестке. Источник: YouTube / "За! Правилами"

Велосипедисты на дороге – равноправные участники дорожного движения, а значит, на них распространяются действующие правила дорожного движения в той же мере, что и на водителей автомобилей, мотоциклов, трамваев и любых других транспортных средств. Но сможете ли вы повернуть на перекрестке без нарушения? Проверьте себя с помощью интересного теста.

Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с условиями задачи мы видим велосипедиста, который на перекрестке хочет повернуть налево. Для этого ему предлагаются две траектории – А и Б. Вам нужно ответить, какая из этих траекторий разрешена велосипедисту в данной ситуации. И вот варианты ответа:

  1. только траектория А;
  2. только траектория Б;
  3. обе траектории разрешены;
  4. обе траектории запрещены.
Какая траектория поворота разрешена? Тест на знание ПДД

По какой траектории может повернуть на этом перекрёстке велосипедист. Источник: YouTube / "За! Правилами"

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Сначала опишем, какими являются две предлагаемые траектории. Траектория А – это переход в крайнюю левую полосу с последующим поворотом с нее, а траектория Б – это переход аж на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Соответственно, главный вопрос в этой ситуации заключается в том, как правильно поворачивать – с трамвайных путей или с крайней левой полосы?

Каждый водитель, независимо от типа ТС, которым он управляет, должен знать, что поворот налево и разворот необходимо выполнять с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для безрельсовых транспортных средств. Но за исключением ситуаций, когда иной порядок движения определен дорожными знаками или разметкой. Проще говоря, если знаков или разметки, обозначающих направления движения по полосам, нет, то поворачивать нужно с трамвайных путей, а если они есть, то поворачивать или разворачиваться следует с той полосы, с которой это разрешено знаком или разметкой.

Из этого правила есть еще одно исключение – оно не касается велосипедистов. Все потому, что они, а также водители мопедов, гужевых саней или телег, а также всадники, имеют право совершать поворот налево только на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Перечисленные участники дорожного движения вообще должны держаться как можно правее на проезжей части.

Дорога, изображенная в этой задаче, как раз имеет две полосы движения в одном направлении, да еще и трамвайные пути посередине. А это означает, что наш велосипедист здесь имеет право повернуть налево только одним способом – сойдя с велосипеда и перенеся его, держа в руках, через пешеходный переход.

Это означает, что ни траектория А, ни траектория Б велосипедисту в этой ситуации не разрешены. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какой из знаков разрешает поворот налево.

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