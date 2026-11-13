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Какая траектория разрешена? Тест на знание ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
114
Какая траектория разрешена? Тест на знание ПДД
По какой дуге может развернуться в этой ситуации водитель? Источник: t.me/zapravilamu/

Изменение направления движения на перекрестке относится к маневрам, во время которых особенно важно соблюдать правила дорожного движения. Ведь любая ошибка может создать опасную ситуацию. Но сможете ли именно вы соблюсти все требования ПДД в такой ситуации?

Проверить себя можно с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На изображении с условиями задачи мы видим перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водитель хочет развернуться, но сделать это ему предлагается двумя способами. Нужно определить, какая из предложенных траекторий разрешена в таких условиях. На выбор есть четыре варианта ответа:

  1. только траектория А;
  2. только траектория Б;
  3. разрешены обе траектории;
  4. запрещены обе траектории.
Какая траектория разрешена? Тест на знание ПДД

Какая траектория разворота здесь разрешена водителю. Источник: t.me/zapravilamu/

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Итак, по траектории А автомобиль должен развернуться по дальней дуге, а по траектории Б – по ближней. Также стоит обратить внимание, что водитель включил левый указатель поворота. Эта деталь имеет значение, поэтому ее не следует упускать из виду.

Выяснить, разрешен ли разворот на этом перекрестке, помогут дорожные знаки. Знак 2.1 "Уступите дорогу" не влияет на выбор траектории маневра. А знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" играет ключевую роль.

Не следует путать его со знаком 4.2 "Движение направо". Последний имеет круглую форму и относится к категории предписывающих. А знак 5.7.1 прямоугольный, то есть входит в группу информационно-указательных. Он не обязывает водителя ехать исключительно направо, а лишь сообщает, что на пересекаемой дороге организовано одностороннее движение. В этой ситуации его направление относительно дороги, по которой движется автомобиль, – направо.

Итак, возникает вопрос: если по пересекаемой дороге транспорт движется направо, не нарушит ли водитель правила, выполняя разворот налево? Согласно действующим ПДД, такой маневр приравнивается к обычному развороту на перекрестке. Однако есть важное условие: выполнять его нужно исключительно в пределах самого перекрестка.

Итак, разворачиваться в этой ситуации в принципе не запрещено. Остается выяснить, какую из двух траекторий можно выбрать. Поскольку водитель должен выполнить маневр в пределах перекрестка, нужно проверить, не выходит ли за его пределы каждый из предложенных вариантов. Как видим, обе траектории остаются в пределах пересечения дорог. Поэтому водитель может выбрать любую из них, в зависимости от того, как ему удобнее выполнить разворот. Правильный ответ – третий вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, как разъедутся автомобили на перекрестке, одна из дорог которого имеет уклон.

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