Стоят своих денег: названы лучшие подержанные автомобили

Покупка подержанного автомобиля необязательно означает компромисс между ценой и качеством. На вторичном рынке немало моделей, которые даже спустя несколько лет после выпуска остаются практичными, комфортными и надежными.

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В список удачных вариантов вошли как премиальные седаны и купе, так и экономичные хэтчбеки и семейные кроссоверы. Среди них есть автомобили Mercedes-Benz, Audi, Honda, Subaru и Acura, средняя стоимость которых на американском рынке составляет примерно 13-15 тысяч долларов.

Mercedes-Benz C-Class 2015 года

Седан Mercedes-Benz C-Class предлагает сочетание комфорта, элегантного салона и приятной управляемости. Линейка двигателей включала разные варианты, начиная с 1,8-литрового турбированного четырехцилиндрового агрегата и заканчивая мощным 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 503 л. с. Модель заняла первое место среди 36 конкурентов в категории лучших семейных компактных автомобилей премиум-класса по версии iSeeCars. Средняя цена подержанного экземпляра составляет 14 949 долларов (примерно 677 522 грн).

Audi A5 2016 года

Купе Audi A5 может заинтересовать тех, кто ищет премиальный автомобиль с современным дизайном и хорошими показателями надежности. Когда-то модель предлагалась в четырех комплектациях, а ее начальная цена составляла от 42 925 до 51 125 долларов. По оценке J.D. Power, автомобиль получил 87 баллов из 100 за качество и надежность, а рейтинг iSeeCars составил 8,1 балла из 10. Средняя стоимость на вторичном рынке – 13 799 долларов (примерно 625 401 грн).

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Dodge Charger 2015 года

Для тех, кому важны мощность и выразительный внешний вид, интересным вариантом может стать Dodge Charger. Базовая версия оснащалась 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 292 л. с., тогда как топовая модификация SRT Hellcat получила компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью 707 л. с. Автомобиль выпускался в разных комплектациях, поэтому покупатели могли выбирать между более комфортными и более спортивными версиями. Средняя цена подержанного Charger составляет 14 313 долларов (примерно 648 697 грн).

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Honda Civic 2016 года

Honda Civic – один из самых интересных вариантов для тех, кто ищет экономичный автомобиль с хорошей остаточной стоимостью. Средний расход топлива составляет примерно 6,7-6,9 л на 100 км в смешанном цикле. Модель получила награду Kelley Blue Book Best Buy в категории компактных автомобилей 2016 года, а также заняла первое место среди 22 конкурентов в рейтинге iSeeCars самых выгодных небольших автомобилей. Средняя стоимость на вторичном рынке – 14 372 доллара (примерно 651 371 грн).

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Subaru Crosstrek 2016 года

Компактный кроссовер Subaru Crosstrek сочетает комфорт легкового автомобиля с возможностями полного привода. Дорожный просвет составляет около 22 см, что делает его удобнее для поездок по неровным дорогам и легкому бездорожью. Модель возглавила рейтинг iSeeCars среди 21 конкурента в категории лучших семейных компактных кроссоверов, получив общую оценку 8,6 балла из 10 и 9 баллов из 10 за безопасность. Средняя цена подержанного автомобиля – 13 426 долларов (примерно 608 496 грн).

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Honda Fit 2017 года

Honda Fit – компактный хэтчбек, который ценят за практичность, хорошую обзорность и рациональное использование пространства. Несмотря на небольшие габариты, автомобиль имеет пять посадочных мест и вместительный багажник, что делает его удобным для городских поездок. Расход топлива составляет примерно 6,5-6,9 л на 100 км в смешанном цикле, а за сохранение стоимости модель получила 9,8 балла из 10 от iSeeCars. В рейтинге автомобилей с лучшей остаточной стоимостью хэтчбек занял первое место среди 37 конкурентов. Средняя цена – 14 203 доллара (примерно 643 711 грн).

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Acura RDX 2015 года

Премиальный кроссовер Acura RDX станет подходящим вариантом для тех, кому нужны комфорт, мощность и проверенная конструкция. Автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 273 л. с., который предлагался как единственный силовой агрегат для этой модели. RDX занял первое место среди 28 конкурентов сразу в категориях лучших и самых надежных компактных премиальных внедорожников по оценке iSeeCars. Кроме того, Kelley Blue Book признал его лучшим премиальным компактным кроссовером 2015 года. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляет 14 196 долларов (примерно 643 394 грн).

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Subaru Impreza Wagon 2017 года

Subaru Impreza Wagon – практичный универсал, главным преимуществом которого является полный привод AWD в стандартной комплектации. Все комплектации получили 2,0-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 152 л. с. Расход топлива зависит от трансмиссии: версия с механической коробкой передач расходует примерно 9,8 л на 100 км в городе и 7,6 л на трассе, а автоматическая – около 8,4 и 6,4 л соответственно. Модель также получила 9 баллов из 10 за безопасность и 8,9 балла за сохранение стоимости. Средняя цена составляет 13 228 долларов (примерно 599 522 грн).

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Subaru Forester 2016 года

Кроссовер Subaru Forester привлекает просторным салоном, комфортом и полным приводом, предусмотренным для всех комплектаций. Базовая версия оснащена 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 170 л. с., а более дорогие модификации получили 2,0-литровый турбированный мотор на 250 л. с. Средний расход топлива составляет примерно 8,7-9,4 л на 100 км в смешанном цикле.

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В рейтингах iSeeCars модель заняла второе место среди 19 конкурентов сразу в трех категориях: лучшие компактные внедорожники для бездорожья, автомобили для высоких водителей и самые комфортные кроссоверы. Средняя цена на вторичном рынке – 13 468 долларов (примерно 610 399 грн).

Honda Accord 2015 года

Honda Accord сочетает просторный салон, хорошие показатели безопасности и несколько вариантов силовых агрегатов. Базовая версия получила 2,4-литровый двигатель мощностью 185 л. с., а более мощная модификация – 3,5-литровый V6 на 278 л. с. Также покупателям была доступна гибридная версия, расход топлива которой составляет примерно 4,7 л на 100 км в городе и 5,2 л на трассе. По оценке iSeeCars, Accord получил максимальные 10 баллов из 10 за безопасность и общую оценку 8,9 балла из 10 с учетом надежности и сохранения стоимости. Средняя цена автомобиля составляет 13 508 долларов (примерно 612 212 грн).

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