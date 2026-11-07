В каких автомобилях больше всего места для ног на заднем сиденье: список 2026 года

Выбирая автомобиль, заботливые водители непременно уделяют много внимания его комфорту, а пространство для ног пассажиров на заднем сиденье – важная составляющая этого комфорта. Особенно если приходится часто возить взрослых или путешествовать всей семьей.

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Чтобы определить, какие модели лучше всего справляются с этой задачей, в рамках свежего опроса 2026 года Driver Power собрали отзывы более 100 тысяч британских автомобилистов. Владельцы оценивали свои машины по разным критериям, в том числе и по пространству для ног на задних сиденьях. Издание CarWOW рассказало о десятке лучших именно по этому показателю.

MG HS

MG HS занял первое место рейтинга. Сзади достаточно пространства, чтобы пассажир ростом около 183 см мог удобно сесть за водителем такого же роста. Почти ровный пол оставляет достаточно места для ног, хотя центральное сиденье немного уже боковых. По высоте посадки задний диван также довольно удобен.

Vauxhall Frontera

Модель предлагает весьма просторный салон для автомобиля своего класса. Взрослый пассажир ростом около 183 см может комфортно сидеть позади водителя такого же роста. Задние двери широко открываются, поэтому здесь также удобно устанавливать детское автокресло. После его установки места все еще хватает, так что отодвигать переднее сиденье вперед не придется. В то же время защитные накладки на креплениях Isofix с застежками-молниями могут осложнить установку.

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Ford Kuga

Автомобиль имеет просторный задний ряд с достаточным количеством места для ног, коленей и плеч. Широкие задние двери облегчают установку детских кресел, а задние сиденья можно двигать вперед и назад, регулируя пространство между пассажирами и багажником. Однако высоким людям может не хватать места над головой, особенно в автомобилях с панорамной крышей. Зато благодаря сравнительно низкой линии окон дети на заднем сиденье имеют хороший обзор.

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Vauxhall Grandland

Vauxhall Grandland обеспечивает достаточно места для коленей: пассажир ростом около 183 см может спокойно сидеть за водителем такого же роста. Над головой также есть хороший запас пространства. Однако если на заднем ряду едут трое взрослых, им может быть тесно: центральному пассажиру грозит нехватка места для коленей, а плечи всех троих при такой посадке оказываются близко друг к другу.

Tesla Model Y

Популярный электромобиль оснащен широкими задними дверями, поэтому попасть в салон и установить детское кресло несложно. На заднем сиденье достаточно места для ног, ступней и головы даже у трех взрослых ростом около 183 см. В то же время центральное сиденье уступает боковым по мягкости и комфорту. В стандартной версии салон может казаться несколько более замкнутым, чем в комплектации Premium, поскольку в ней нет панорамной крыши.

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Hyundai Tucson

Hyundai Tucson отличается удобным доступом к заднему ряду и достаточным пространством для детей и взрослых. Впрочем, троим взрослым может немного не хватить места в плечах, а у центрального сиденья слегка приподнята подушка. При этом места над головой и для ног достаточно. В топовой комплектации Ultimate два боковых задних сиденья оснащены подогревом и имеют углубленную форму. Это обеспечивает удобную посадку, хотя края сидений могут немного давить на бедра.

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Peugeot 5008

Peugeot 5008 – семиместный кроссовер, на втором ряду которого установлены три отдельных сиденья. Их можно передвигать вперед и назад, освобождая больше места для пассажиров, багажа или людей на третьем ряду. Пространства для ног и головы на среднем ряду достаточно, хотя троим взрослым там может быть уже не так комфортно. Третий ряд сидений в этой модели значительно теснее и лучше подходит для детей. Взрослые среднего роста смогут проехать там небольшое расстояние, если пассажиры второго ряда немного передвинут свои сиденья вперед.

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Audi A4

У автомобиля просторный задний ряд, где двое взрослых ростом около 183 см могут разместиться без особых трудностей. Места для ног и головы в целом достаточно, а в дверных карманах можно хранить бутылки и телефоны. Крепления Isofix расположены так, что до них легко добраться при установке детского кресла. Центральное сиденье уже боковых и не имеет отдельной анатомической спинки, поэтому оно менее удобное.

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Volvo XC40

Volvo XC40 предлагает достаточно места для головы даже высоким пассажирам, в том числе в версиях с панорамной крышей. Широкие задние двери и стандартные крепления Isofix упрощают установку детских кресел. Сзади могут разместиться трое, хотя массивный центральный тоннель на полу мешает пассажиру посередине удобно поставить ноги. Если центральное место не занято, спинку можно сложить и получить подлокотник со встроенными подстаканниками.

Hyundai Kona

Hyundai Kona замыкает десятку автомобилей с самым удобным пространством для задних пассажиров. Даже высоким людям хватает места для ног и головы, а ширина салона позволяет разместить на заднем диване трех пассажиров. Чтобы установить детское кресло, не нужно двигать передние сиденья. Задние двери открываются почти под прямым углом, а до креплений Isofix легко добраться. Правда, они расположены не вровень с поверхностью сиденья, поэтому правильно закрепить кресло с первого раза может быть не так просто.

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