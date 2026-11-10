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В каком порядке автомобили проедут перекресток? Задача по ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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В каком порядке автомобили проедут перекресток? Задача по ПДД
Назовите правильный порядок проезда перекрестка для этих трех автомобилей. Источник: t.me/zapravilamu/

Перекрестки относятся к участкам дороги с повышенным риском аварий, поэтому водителям важно соблюдать правила дорожного движения при их проезде. Но помните ли вы все нюансы, которые нужно учитывать в таких ситуациях?

Проверить свои знания или вспомнить важные положения ПДД вам предлагает Telegram-канал "За! Правилами". В тесте, который он опубликовал, вам нужно установить очередность проезда перекрестка для трех автомобилей: белого, водитель которого движется прямо, желтого, который поворачивает налево, и синего, который намерен повернуть направо. На выбор предлагаются четыре варианта:

  1. сначала синий и белый автомобили, после них – желтый;
  2. сначала желтый автомобиль, затем белый и синий;
  3. сначала синий, за ним желтый, последним – белый;
  4. сначала белый автомобиль, затем желтый и синий.
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В каком порядке автомобили проедут перекресток? Задача по ПДД

В каком порядке должны разъехаться на этом перекрестке три автомобиля из этой задачи. Источник: t.me/zapravilamu/

Поскольку на этом перекрестке нет светофора и знаков приоритета, в этой задаче речь идет о нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. Однако все же один знак мы видим. Это знак 1.6 "Крутой подъем", который указывает, что белый автомобиль движется вверх по склону. Из-за этого обстоятельства неопытные водители могут ошибочно решить, что белая машина имеет преимущество.

А на самом деле пункт 13.4 действующих ПДД предусматривает приоритет для транспортных средств, движущихся на подъем. Однако он действует только тогда, когда встречный разъезд на склоне затруднен из-за препятствия. В приведенной задаче такой ситуации нет, ведь автомобили не разъезжаются на узком участке дороги, а проезжают обычный нерегулируемый перекресток.

А все вместе означает, что в этой ситуации водители должны определять очередность движения по принципу, изложенному в пункте 16.12 правил. Его также называют правилом помехи справа.

Согласно ему, первым перекресток проедет синий автомобиль. У водителя желтой машины технически тоже нет помехи справа, однако он должен уступить дорогу водителю синего авто, поскольку они движутся по равнозначным дорогам со встречных направлений. Поскольку желтый автомобиль поворачивает налево, в этой ситуации он должен уступить. Так же должен был бы поступить водитель, который разворачивается. Это требование устанавливает пункт 16.13 ПДД.

Итак, получается, что первой этот перекресток проедет синяя машина. Затем поедет желтая, а белый автомобиль будет последним. Это соответствует третьему варианту ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, может ли водитель повернуть на перекрестке направо.

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