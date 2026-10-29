В каком месте разрешена остановка? Тест для водителей

Даже опытные водители иногда ошибаются, когда нужно определить разрешенное место для остановки автомобиля. Особенно внимательными нужно быть вблизи участков, где проводятся дорожные работы, ведь здесь действуют дополнительные ограничения.

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Помните ли вы, на каком расстоянии от таких мест можно останавливать транспортное средство? Предлагаем проверить свои знания Правил дорожного движения с помощью короткого теста.

Водитель синего автомобиля приближается к участку дороги, на котором продолжаются ремонтные работы. Впереди установлены временные дорожные знаки, а на схеме обозначены три возможных места для остановки.

В каком месте водителю разрешена остановка?

Варианты ответа:

В местах А и Б. В местах Б и В. Только в месте В. Во всех местах разрешена. Во всех местах запрещена.

Что говорят Правила дорожного движения

Согласно пункту 15.9 "е" ПДД Украины, остановка запрещается ближе чем за 10 метров от обозначенного места проведения дорожных работ, а также непосредственно в зоне их проведения, если это создает препятствия для технологического транспорта.

Это ограничение необходимо для безопасного проведения ремонтных работ и беспрепятственного передвижения специальной техники.

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Рассмотрим предложенные места:

Место А расположено в 5 метрах от ремонтного участка. Это меньше установленного правилами расстояния, поэтому останавливаться здесь нельзя.

расположено в 5 метрах от ремонтного участка. Это меньше установленного правилами расстояния, поэтому останавливаться здесь нельзя. Место Б расположено в 10 метрах от дорожных работ. Такое расстояние соответствует требованиям ПДД.

расположено в 10 метрах от дорожных работ. Такое расстояние соответствует требованиям ПДД. Место В расположено в 15 метрах от ремонтного участка, следовательно, остановка здесь также не нарушает указанное ограничение.

Стоит помнить, что запрет действует именно на расстоянии менее 10 метров, а не на расстоянии 10 метров включительно.

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Правильный ответ

Вариант №2 – в местах Б и В.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может проехать водитель с перекрестка.