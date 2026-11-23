Самые высокие оценки за отопление, вентиляцию и кондиционирование в опросе Driver Power 2026 получило авто BMW 2 Series Coupe. В первую десятку вошли модели как с сенсорным управлением климатом, так и с привычными кнопками и регуляторами.

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Carwow опубликовал рейтинг по результатам опроса более 100 000 автомобилистов в Великобритании. Владельцы оценивали свои автомобили по ряду критериев, а эту десятку составили по уровню их удовлетворенности работой климатической системы.

1. BMW 2 Series

В более новой BMW 2 Series Coupe температуру в салоне регулируют с помощью центрального сенсорного экрана. Физические кнопки предыдущей модели были интуитивнее, по оценке Carwow, но и новым меню удобно пользоваться во время движения.

2. Tesla Model 3

Электрический седан уже в базовой комплектации имеет подогрев передних сидений и руля. В более дорогих версиях пассажиры заднего ряда могут менять настройки климата со своего экрана.

3. Ford Kuga

В комплектации ST-Line X семейный кроссовер имеет подогрев передних и задних сидений. Настройки обогрева и охлаждения вынесены на сенсорный экран, которым, по оценке Carwow, пользоваться менее удобно, чем физическими кнопками.

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4. Tesla Model Y

Владельцы электрического кроссовера отметили, что зимой в салоне тепло. Водитель управляет температурой и вентиляцией с центрального дисплея. В базовой версии Standard нет отдельного экрана для задних пассажиров, который предлагают в более дорогих комплектациях.

5. Hyundai Tucson

Отдельные кнопки климатической системы позволяют менять температуру во время движения. В более дорогих комплектациях есть подогрев руля и сидений обоих рядов, а передние сиденья оснащены еще и вентиляцией.

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6. Audi A4

В этом седане температуру меняют поворотными регуляторами на панели приборов. Для этого не нужно открывать меню мультимедийной системы.

7. Vauxhall Grandland

В более новом Grandland сохранили физические кнопки управления кондиционером. Среди зимних функций владельцы отметили подогрев сидений, руля и лобового стекла. Для одного из участников опроса оснащение с подогревом стало аргументом в пользу Grandland X.

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8. BMW 1 Series

Температуру в салоне можно менять с помощью центрального дисплея или голосовых команд. Направление воздушного потока регулируется резиновыми регуляторами на дефлекторах. По оценке Carwow, пользоваться экраном во время движения менее удобно, чем обычными кнопками.

9. Vauxhall Astra

Основные функции климатической системы доступны с помощью кнопок на панели, хотя часть настроек осталась в меню мультимедийной системы. Подогрев передних сидений и руля входит в стандартное оснащение всех версий. Владельцы автомобилей отмечали кожаные сиденья с подогревом, охлаждением и массажем.

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10. Nissan Juke

Десятку замыкает кроссовер Nissan Juke. У него относительно тесный салон и жесткий ход, зато владельцы высоко оценили оснащение для холодной погоды.

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