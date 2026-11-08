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Эту ошибку совершают многие водители: механик объяснил, как правильно прогревать автомобиль зимой

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
2,3 т.
Эту ошибку совершают многие водители: механик объяснил, как правильно прогревать автомобиль зимой
Зимняя эксплуатация автомобиля требует особого внимания водителей. Источник: freepik.com

Зимой многие водители оставляют двигатель работать несколько минут, прежде чем отправиться в путь. Однако механик Биттор Ариэль предостерегает от этой привычки: после запуска достаточно подождать около 30 секунд, а затем плавно тронуться, чтобы двигатель и другие узлы постепенно прогревались до рабочей температуры.

Об этом говорится в материале Radio Mitre. Специалист объяснил, почему длительный прогрев на месте – не лучшее решение, а также дал советы по запуску автомобиля в мороз и вождению в сложных погодных условиях.

Почему не стоит долго прогревать двигатель на стоянке

Пока двигатель работает на холостых оборотах, другие важные узлы автомобиля, в частности подшипники и коробка передач, остаются холодными. Поэтому длительный прогрев на месте не позволяет всем компонентам машины постепенно нагреться во время работы.

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Биттор Ариэль советует подождать после запуска около 30 секунд, а затем отправляться в путь. Первые несколько километров следует ехать спокойно, избегая резких ускорений и не превышая 2000–2500 оборотов в минуту, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры.

Такой режим помогает уменьшить износ деталей мотора, которые на холоде еще не работают должным образом. В то же время во время поездки прогреваются и другие компоненты автомобиля.

В начале пути механик рекомендует использовать первую и вторую передачи, не нажимая на педаль акселератора. Это позволяет узлам машины постепенно нагреться без резкой нагрузки.

Как запускать авто в мороз

При низких температурах завести машину бывает сложнее, а нагрузка на аккумулятор и двигатель возрастает. Чтобы облегчить запуск, механик советует соблюдать несколько правил:

  • Выключить электроприборы. Перед запуском двигателя стоит выключить фары, магнитолу, обогреватель и другие электрические системы.
  • Нажать на сцепление. Если у автомобиля механическая коробка передач, перед запуском следует нажать на педаль сцепления. Это уменьшит нагрузку на стартер.
  • Дать стартеру передышку. Если двигатель не удалось запустить в течение пяти секунд, нужно подождать около 20 секунд и только после этого повторить попытку.
  • Не нажимать на газ сразу после запуска. Не стоит резко повышать обороты двигателя. После запуска лучше избегать резких ускорений и начинать поездку постепенно.

Как управлять автомобилем в туман, снег и гололед

Механик также дал советы по вождению в сложных погодных условиях. В частности, во время тумана видимость существенно ухудшается, а влага на дороге может влиять на сцепление шин с покрытием.

В таких условиях следует включить ближний свет фар, а при наличии – передние противотуманные фонари. Задние противотуманные фонари стоит использовать только в очень густом тумане. Кроме того, нужно снизить скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в пределах видимого участка дороги.

Если дорога покрыта снегом, важно ехать медленнее и держать большую дистанцию до автомобиля впереди. На машине с механической коробкой передач трогаться следует, плавно отпуская сцепление, а на авто с автоматической трансмиссией – осторожно нажимать на акселератор.

При движении на подъемах более высокая передача поможет снизить риск пробуксовки колес. Все эти рекомендации нужно применять с учетом реального состояния дорожного покрытия.

Ранее OBOZ.UA писал, каких ошибок стоит избегать водителям автомобилей с автоматической коробкой передач, чтобы не ускорять износ трансмиссии. Эксперты объяснили, какие привычки могут навредить коробке и на что обращать внимание при ее эксплуатации.

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