В зимний период автомобильный аккумулятор испытывает повышенную нагрузку из-за низких температур и активного использования систем обогрева. Коротких поездок может быть недостаточно для восстановления потраченной энергии, поэтому водителям рекомендуют периодически проезжать от 40 до 60 км без длительных остановок.

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Об этом говорится в рекомендациях Немецкого автомобильного клуба (ADAC) и научных исследованиях. Продолжительность зарядки зависит от температуры воздуха, состояния батареи, ее емкости и исправности генератора.

Сколько нужно проехать для зарядки аккумулятора зимой

Во время работы двигателя автомобильный генератор вырабатывает электроэнергию, компенсируя заряд, потраченный на запуск транспортного средства и работу электрических систем.

Однако в холодное время года эффективность этого процесса снижается. Аккумулятор медленнее принимает заряд, тогда как подогрев сидений, стекол и салона создает дополнительную нагрузку.

По рекомендациям немецких автомобильных экспертов, поездки на расстояние 40-60 км по загородным дорогам или автомагистралям помогают существенно пополнить запас энергии батареи.

Если же автомобиль пришлось запускать от другого аккумулятора, рекомендуется провести за рулем не менее 30-60 минут. Для восстановления работоспособности батареи после значительного разряда ориентировочно может потребоваться 50-100 км пробега.

Водителям советуют ориентироваться на такие показатели:

20-30 минут – частичное пополнение заряда исправного аккумулятора;

– частичное пополнение заряда исправного аккумулятора; 30-60 минут – рекомендуемая продолжительность поездки после запуска двигателя от другой батареи;

– рекомендуемая продолжительность поездки после запуска двигателя от другой батареи; 40-60 км – расстояние для заметного пополнения запаса энергии;

– расстояние для заметного пополнения запаса энергии; 50-100 км – ориентировочный пробег для восстановления работоспособности значительно разряженного аккумулятора

– ориентировочный пробег для восстановления работоспособности значительно разряженного аккумулятора 3-5 часов – ориентировочная продолжительность поездки, которая при благоприятных условиях может потребоваться для полной зарядки.

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В то же время эти показатели не универсальны. Если аккумулятор изношен или поврежден, даже несколько часов непрерывного движения могут не дать желаемого результата.

Почему зимой аккумулятор заряжается медленнее

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Power Sources, температура является одним из ключевых факторов, влияющих на способность свинцово-кислотных аккумуляторов принимать заряд.

Ученые также обратили внимание на продолжительность автомобильных поездок. В среднем они длятся менее 30 минут, чего может быть недостаточно для полноценного восстановления запаса энергии.

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Из-за этого регулярные короткие поездки зимой могут привести к постепенному разряду аккумулятора. В итоге автомобиль может не завестись после длительной стоянки на морозе.

Как ускорить зарядку автомобильного аккумулятора

Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор и повысить эффективность его зарядки, эксперты рекомендуют:

выключать подогрев сидений, руля, зеркал и стекол, когда в них нет необходимости;

избегать регулярных поездок на короткие расстояния;

не оставлять автомобиль надолго с работающим двигателем на холостом ходу;

не повышать искусственно обороты двигателя ради ускорения зарядки;

периодически проверять состояние аккумулятора и генератора.

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В то же время ради экономии электроэнергии не следует отключать освещение и другие системы, необходимые для безопасного управления автомобилем.

Можно ли полностью зарядить аккумулятор во время поездки

Автомобильный генератор в первую очередь предназначен для поддержания заряда батареи и компенсации израсходованной электроэнергии. Поэтому восстановить полный заряд сильно разряженного аккумулятора только во время движения удается не всегда.

Кроме того, длительное пребывание батареи в недозаряженном состоянии приводит к образованию отложений сульфата свинца на ее пластинах. Это вызывает постепенное снижение емкости аккумулятора и сокращение срока его эксплуатации.

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Для полноценного восстановления запаса энергии специалисты рекомендуют использовать специальные зарядные устройства. По данным ADAC, зарядка аккумулятора емкостью 100 А·ч до 80% с помощью устройства с силой тока 7 А может длиться до 11 часов.

Если же батарея продолжает регулярно разряжаться даже после длительных поездок, водителям стоит обратиться в автосервис для диагностики аккумулятора и системы зарядки.

Как писал OBOZ.UA, среди самых распространенных ошибок водителей при подготовке автомобиля к холодам назвали игнорирование состояния аккумулятора. С понижением температуры ослабленная батарея может окончательно потерять заряд.