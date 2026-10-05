Семь ошибок водителей осенью: каждая из них может дорого обойтись

С наступлением осени и первыми холодами автомобиль требует большего внимания, ведь погодные условия напрямую влияют на его техническое состояние и безопасность движения. Водители, которые откладывают техническое обслуживание "до зимы" или просто не замечают мелких неисправностей, могут столкнуться с неожиданными и дорогостоящими ремонтами.

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Информацию о семи самых распространенных ошибках автомобилистов осенью собрал OBOZ.UA. Часть проблем можно легко предотвратить, если заранее проверить основные системы автомобиля и подготовить его к холодам.

Игнорирование состояния аккумулятора

Летом аккумулятор работает в более благоприятных условиях, но жаркая погода также влияет на его состояние. С наступлением холодов слабая батарея может окончательно потерять заряд, из-за чего утром не удастся завести двигатель.

Поэтому осенью стоит проверить состояние АКБ, полностью зарядить его с помощью внешнего устройства, а также убедиться в отсутствии утечек тока и способности батареи удерживать необходимое напряжение.

Езда на изношенных летних шинах

Некоторые автомобилисты пытаются "докатать" старый комплект летних шин перед покупкой новых. Однако осенью перепады температуры, дожди и мокрая дорога существенно ухудшают сцепление с дорожным покрытием, а изношенный протектор увеличивает риск аквапланирования.

Если замена шин откладывается, необходимо, как минимум, отказаться от резких маневров и увеличить дистанцию до других автомобилей.

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Игнорирование проблем со стеклоочистителями

Изношенные щетки оставляют на стекле полосы и разводы, а неисправности механизма стеклоочистителя могут приводить к его медленной работе. Осенью это особенно опасно из-за дождей, туманов и сокращения светового дня.

Перед наступлением холодов следует заменить изношенные щетки и проверить механизм стеклоочистителя, чтобы он исправно работал при низких температурах.

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Пренебрежение проверкой тормозной жидкости

Тормозная жидкость со временем впитывает влагу из окружающей среды. Из-за этого снижается температура её кипения, а при интенсивном торможении может возникнуть образование паровых пробок и риск ухудшения работы тормозной системы.

Состояние жидкости можно проверить с помощью специального тестера. Также рекомендуется планово заменять её раз в два года.

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Затяжка с заменой омывателя

Использование воды или летней жидкости до первых сильных морозов может привести к проблемам. Иногда достаточно ночного заморозка, чтобы жидкость в бачке или системе замерзла и повредила насос, бачок или форсунки.

Поэтому ещё в начале осени стоит постепенно переходить на межсезонную или зимнюю жидкость, рассчитанную на соответствующую температуру.

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Пренебрежение состоянием фар

Осенью световой день быстро сокращается, поэтому водителям приходится чаще ездить в сумерках и темноте. Неисправные или неправильно отрегулированные фары могут ухудшать видимость дороги и ослеплять других водителей.

Перед началом сезона необходимо проверить все световые приборы и, при необходимости, отрегулировать фары.

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Пренебрежение влажностью и окислением контактов

Повышенная осенняя влажность может способствовать попаданию воды в электрические разъемы автомобиля. Особенно это актуально для старых машин или автомобилей, которые ранее восстанавливали после повреждений.

Сначала окисление может проявляться лишь периодическими сбоями в работе электроники, однако со временем проблема может привести к выходу из строя дорогостоящих блоков или нестабильной работе двигателя. При первых признаках попадания влаги контакты следует очистить, а разъемы после соединения — защитить соответствующим водоотталкивающим средством.

Напомним, что большие топливные баки позволяют водителям реже заезжать на АЗС и преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Названы 10 автомобилей, отличающихся вместительными бензобаками.

Как писал OBOZ.UA, некоторые автомобили остаются на конвейере десятилетиями и до сих пор пользуются спросом. Названы пять самых старых моделей, которые продолжают производить.