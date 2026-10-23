Что означает этот знак? Тест на знание ПДД

Бывают дорожные знаки, смысл которых понятен сразу. А для толкования других нужно заглянуть в руководство по ПДД. И именно такой знак лег в основу этого теста.

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Задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Вам предстоит выбрать, что именно он означает. Вот варианты ответа:

платная дорога; номер и направление дороги; общие ограничения скорости.

Прямоугольная форма указывает на то, что речь идет об информационно-указательных знаках. А значит, он вряд ли что-то ограничивает или запрещает. То есть об общих ограничениях скорости здесь точно не идет речь.

Номером дороги этот знак тоже не может быть, ведь цифр на нем целых три. То есть даже простым методом исключения остается единственный вариант – "Платная дорога". Правильным является первый ответ.

Речь идет о знаке 5.82.1. Согласно действующим Правилам дорожного движения, он информирует участников дорожного движения о необходимости оплаты проезда по дороге или отдельному участку дороги. Такие таблички устанавливают при въезде на платные дороги и заранее, чтобы у водителя была возможность выбрать альтернативный маршрут с бесплатным проездом.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание по ПДД, в котором нужно было определить, кто из водителей нарушает правила перевозки негабаритного груза.