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Что означает этот знак? Тест на знание ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
246
Что означает этот знак? Тест на знание ПДД
Что означает этот дорожный знак? Источник: t.me/zapravilamu/

Бывают дорожные знаки, смысл которых понятен сразу. А для толкования других нужно заглянуть в руководство по ПДД. И именно такой знак лег в основу этого теста.

Задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Вам предстоит выбрать, что именно он означает. Вот варианты ответа:

  1. платная дорога;
  2. номер и направление дороги;
  3. общие ограничения скорости.
Что означает этот знак? Тест на знание ПДД

Выберите правильный вариант ответа, что означает этот знак. Источник: t.me/zapravilamu/

Прямоугольная форма указывает на то, что речь идет об информационно-указательных знаках. А значит, он вряд ли что-то ограничивает или запрещает. То есть об общих ограничениях скорости здесь точно не идет речь.

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Номером дороги этот знак тоже не может быть, ведь цифр на нем целых три. То есть даже простым методом исключения остается единственный вариант – "Платная дорога". Правильным является первый ответ. 

Речь идет о знаке 5.82.1. Согласно действующим Правилам дорожного движения, он информирует участников дорожного движения о необходимости оплаты проезда по дороге или отдельному участку дороги. Такие таблички устанавливают при въезде на платные дороги и заранее, чтобы у водителя была возможность выбрать альтернативный маршрут с бесплатным проездом.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание по ПДД, в котором нужно было определить, кто из водителей нарушает правила перевозки негабаритного груза.

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