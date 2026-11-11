Роскошные внедорожники, доступные в обслуживании: топ моделей

Роскошный внедорожник необязательно должен сопровождаться огромными счетами за ремонт и техническое обслуживание. На рынке есть модели, которые сочетают премиальный интерьер, мощные двигатели и современное оснащение с относительно умеренными эксплуатационными расходами.

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Среди интересных альтернатив дорогим автомобилям Land Rover выделяются внедорожники от Cadillac, Lexus и Genesis, а также электрический Tesla Model Y. Эксперты SlashGear назвали четыре модели, которые заслуживают внимания благодаря сочетанию роскоши, характеристик и прогнозируемой стоимости обслуживания.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade – полноразмерный роскошный внедорожник, который может стать альтернативой Range Rover для тех, кто ценит просторный салон, мощность и представительный внешний вид.

Модель 2026 года предлагается с двумя вариантами 6,2-литрового двигателя V8: стандартной мощностью 420 л. с. и компрессорным агрегатом на 682 л. с. Самая мощная версия Escalade-V получила 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Несмотря на массу около 2880 кг, автомобиль способен разгоняться от 0 до 97 км/ч всего за 4,4 секунды.

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Комфорт во время поездок обеспечивает независимая задняя подвеска, которая помогает автомобилю уверенно преодолевать неровности дороги. Внутри предусмотрено три ряда сидений, отделанных кожей, поэтому Escalade подходит для больших семей и длительных путешествий. Особое внимание привлекает огромный 55-дюймовый дисплей, предназначенный для управления мультимедийными функциями, навигацией и настройками автомобиля.

В то же время содержание такого внедорожника нельзя назвать дешевым. По предварительным оценкам, в течение первых десяти лет на техническое обслуживание и ремонт придется потратить примерно 14 442 доллара (около 624 500 грн). Вероятность серьезного ремонта за этот период составляет 37,75%.

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Начальная стоимость модели 2026 года – 93 995 долларов (около 4,06 млн грн), а самые дорогие комплектации стоят до 173 895 долларов (около 7,52 млн грн).

Lexus LX 600

Lexus LX 600 – один из самых интересных вариантов для покупателей, которые хотят получить премиальный внедорожник с хорошей репутацией надежности. Автомобиль построен на платформе Toyota Land Cruiser J300, что положительно влияет на его внедорожные возможности и выносливость. Под капотом установлен 3,4-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 409 л. с. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, а все комплектации оснащаются постоянным полным приводом.

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Одно из главных преимуществ модели – прогнозируемая стоимость эксплуатации. По оценкам, за десять лет обслуживание и ремонт Lexus LX 600 обойдутся примерно в 8 944 доллара (около 386 400 грн). Это на 10 805 долларов (около 467 000 грн) меньше, чем аналогичные расходы на Range Rover.

В салоне предусмотрено три ряда сидений, причем больше всего комфорта получают пассажиры первого и второго рядов. Третий ряд менее просторный: высоким людям может не хватать места для головы и поддержки бедер. Среди преимуществ оснащения – физические кнопки регулировки климатической системы и громкости, а также 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

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Модель 2027 года стоит от 109 050 долларов (около 4,71 млн грн) до 117 850 долларов (около 5,09 млн грн). Хотя LX 600 уступает некоторым конкурентам по мощности, сочетание комфорта, проходимости и относительно умеренных расходов на обслуживание делает его привлекательным выбором.

Genesis GV80

Genesis GV80 демонстрирует, что премиальный автомобиль необязательно должен иметь цену, характерную для самых известных люксовых брендов. Этот внедорожник премиального подразделения Hyundai предлагает богатое оснащение, качественный интерьер и современные технологии по значительно более доступной цене. Модель 2027 года стартует с отметки 60 395 долларов (около 2,61 млн грн), что почти на 30% меньше стоимости Range Rover Sport.

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Покупателям доступны два бензиновых двигателя. Базовая версия оснащается 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым агрегатом мощностью 300 л. с., а более дорогие комплектации получают 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 375 л. с. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод доступен во всех комплектациях, кроме базовой.

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Особого внимания заслуживает комфорт во время движения. В спортивном режиме автомобиль становится динамичнее при обгонах, а подвеска настраивается жестче, чтобы уменьшить крены кузова в поворотах. Салон отделан кожей и деревянными элементами, а система Mood Curator позволяет менять атмосферу внутри автомобиля с помощью освещения и ароматизации.

За мультимедийные возможности отвечает большой 27-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. При этом производитель оставил физические переключатели и регуляторы для основных функций, что делает пользование автомобилем удобнее. Как и в Lexus LX 600, третий ряд сидений здесь довольно тесный.

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По прогнозам, десять лет обслуживания и ремонта Genesis GV80 будут стоить около 9 837 долларов (примерно 425 000 грн). Это делает его одним из наиболее сбалансированных вариантов в списке для тех, кто ищет роскошный автомобиль без чрезмерных расходов на содержание.

Tesla Model Y

Tesla Model Y несколько отличается от других автомобилей в этом списке. Это электрический кроссовер, который не может похвастаться такой же проходимостью и представительным видом, как Cadillac Escalade или Lexus LX 600. Однако он привлекает внимание благодаря экономичности обслуживания, надежности и современным технологиям.

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По оценкам, за десять лет расходы на ремонт и техническое обслуживание Tesla Model Y составят всего 3 977 долларов (около 171 800 грн). Вероятность необходимости серьезного ремонта оценивается в 18,79%. Это один из самых низких показателей среди премиальных автомобилей.

Базовая версия стоимостью от 41 630 долларов (около 1,80 млн грн) оснащается одним электродвигателем мощностью 300 л. с. и имеет запас хода до 321 мили (примерно 517 км) по циклу EPA. Для тех, кому важна динамика, доступна двухмоторная полноприводная модификация мощностью 510 л. с. Она разгоняется от 0 до 97 км/ч за 3,3 секунды, хотя запас хода уменьшается до 306 миль (около 492 км).

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Электрическая силовая установка обеспечивает тихую работу в салоне, хотя подвеска автомобиля настроена довольно жестко. Интерьер выполнен в минималистичном стиле: большинство функций, в частности регулировка температуры и настройка боковых зеркал, контролируются через центральный 16-дюймовый экран. Такой подход выглядит современно, но может отвлекать водителя от дороги.

В салоне достаточно места для пассажиров первого и второго рядов, а отделка выполнена из искусственной кожи. В удлиненной версии Model Y L предусмотрен третий ряд сидений, однако он больше подходит для детей или невысоких пассажиров.

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