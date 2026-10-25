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Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы в автомобиле

Алина МилсентАлина Милсент
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Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы в автомобиле
Нужно ли переводить часы в автомобиле. Источник: Создано с помощью ИИ

Украина перешла на зимнее время, поэтому стрелки часов перевели на час назад. Это касается не только домашних устройств и смартфонов, но и часов, установленных в автомобилях.

В некоторых машинах время меняется автоматически, тогда как владельцам других транспортных средств придется настраивать его самостоятельно. OBOZ.UA рассказывает, как проверить и при необходимости изменить время.

Переводятся ли часы в автомобиле автоматически

Во многих современных автомобилях предусмотрена автоматическая синхронизация времени. Такие системы могут получать необходимые данные через интернет, мобильную сеть или спутниковую навигацию.

Если в настройках правильно установлен часовой пояс и включено автоматическое определение времени, часы могут самостоятельно перейти на зимний режим.

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Однако наличие навигации или подключения к интернету не всегда гарантирует автоматический перевод времени. В некоторых автомобилях эту функцию нужно активировать отдельно, а в других сезонное изменение времени вообще не предусмотрено.

Поэтому после перехода на зимнее время водителям стоит сравнить показания автомобильных часов с точным временем на смартфоне.

Как самостоятельно перевести часы в машине

Если автомобиль не изменил время автоматически, обычно настроить его можно через меню бортового компьютера или мультимедийной системы.

Для этого нужно открыть настройки, найти раздел с датой и временем и изменить соответствующие параметры. В зависимости от модели автомобиля он может называться Clock, Time или Date & Time.

Если автоматическая синхронизация недоступна, нужно перевести часы на один час назад.

В более старых автомобилях для изменения времени часто предусмотрены отдельные физические кнопки. Одна из них может отвечать за часы, другая – за минуты. Иногда перед настройкой необходимо нажать кнопку Set.

В некоторых моделях кнопки расположены в углублениях, чтобы предотвратить случайные нажатия. Пользоваться ими следует осторожно, чтобы не повредить панель.

Что делать, если не удается изменить время в авто

Способ настройки часов зависит от производителя, модели и года выпуска автомобиля. Поэтому универсальной инструкции для всех машин нет.

Если нужный раздел не удается найти, лучше всего воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля. Также можно найти рекомендации для конкретной модели на официальном сайте производителя или обратиться за консультацией к дилеру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переводу времени и как легче адаптироваться к нему.

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