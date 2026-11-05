Небольшие электромобили с высоким рейтингом: лучшие модели

Выбирая компактный электромобиль, стоит учитывать не только запас хода, но и надежность, комфорт и стоимость. В рейтингах J.D. Power и Car and Driver есть несколько моделей, которые показали лучшие результаты, чем Genesis GV60.

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Среди них – практичные кроссоверы, спортивные седаны и более доступные городские электромобили. В SlashGear выделили пять моделей 2026 года, которые отличаются высокими оценками и характеристиками.

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 получил от J.D. Power 77 баллов из 100, опередив Genesis GV60 на четыре балла, в частности по качеству и надежности. Эксперты Car and Driver оценили модель в 9,5 балла из 10 и отметили ее быструю зарядку, комфортное поведение на дороге и просторный салон.

В зависимости от версии электрокроссовер может проехать примерно 394-512 км на одном заряде, а мощность силовых установок составляет 168, 225 или 320 л. с.

Стартовая цена в США – 36 650 долларов (примерно 1,67 млн грн).

Tesla Model Y

Tesla Model Y стала одной из самых высоко оцененных моделей в своем сегменте: пользователи J.D. Power поставили ей 87 баллов из 100, а за опыт вождения – 94 балла. Car and Driver оценили электрокроссовер в 9 баллов из 10 и включили его в список лучших компактных электрических SUV. Автомобиль рассчитан на пятерых пассажиров и доступен с задним или полным приводом; в полноприводной версии два двигателя суммарно развивают 375 л. с.

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Запас хода в зависимости от модификации составляет примерно 473-574 км, а стартовая цена – 41 630 долларов (около 1,90 млн грн).

Porsche Macan 2026

Porsche Macan занял ведущее место среди премиальных компактных электромобилей в рейтинге Car and Driver, получив максимальные 10 баллов из 10. В потребительском рейтинге J.D. Power модель набрала 85 баллов из 100, что на 12 баллов больше, чем у Genesis GV60. Покупателям предлагают пять вариантов силовых установок: базовая версия имеет один двигатель мощностью 335 л. с., а другие комплектации оснащены двумя двигателями с суммарной мощностью от 402 до 630 л. с.

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Запас хода оценивают в 467-534 км, а цена начинается с 82 650 долларов (примерно 3,76 млн грн).

Nissan Leaf 2026

Nissan Leaf получил 76 баллов из 100 от J.D. Power, а эксперты Car and Driver оценили его в 9 баллов из 10 и отметили хорошее соотношение цены и возможностей. Модель обновили для 2026 года, а ее силовая установка представлена одним электродвигателем мощностью 214 л. с., который приводит в движение передние колеса. Батарея емкостью 75 кВт·ч поддерживает быструю зарядку постоянным током, а запас хода в зависимости от комплектации составляет примерно 417-488 км.

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Начальная цена составляет 31 565 долларов (около 1,44 млн грн), включая сбор за доставку.

Tesla Model 3 2026

Tesla Model 3 получила от Car and Driver максимальные 10 баллов из 10 за производительность, управляемость, комфорт салона и цену. В рейтинге J.D. Power электроседан набрал 84 балла из 100, войдя в число наиболее высоко оцененных небольших электромобилей. Для модели предусмотрены три силовые конфигурации:

один двигатель мощностью 286 л. с. или двухмоторные установки на 425 и 510 л. с.;

задний привод доступен в базовой версии, а полный – в двухмоторных.

По оценкам EPA, запас хода составляет около 497-584 км, а цена базовой комплектации – 38 630 долларов (примерно 1,76 млн грн).

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