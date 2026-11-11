Не совершайте эту ошибку: как правильно прогревать автомобиль в мороз

В холодное время года многие автомобилисты оставляют автомобиль с работающим двигателем на 10–15 минут, чтобы прогреть двигатель и салон. Однако длительная работа мотора на холостых оборотах – не лучший способ подготовить машину к поездке: это приводит к лишнему расходу топлива и может негативно повлиять на техническое состояние автомобиля.

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По словам опытных экспертов, после запуска двигателя достаточно подождать примерно 30 секунд. Этого времени должно хватить, чтобы моторное масло распределилось по системе, пишет OBOZ.UA.

Как правильно запускать автомобиль в мороз

Чтобы облегчить запуск двигателя в холодную погоду и не перегружать аккумулятор и стартер, стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

Перед запуском выключите лишние электроприборы: магнитолу, подогрев сидений, обогрев стекол и вентилятор отопителя. Так аккумулятор сможет направить больше энергии на запуск двигателя.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, нажмите педаль сцепления до упора. Это уменьшит нагрузку на стартер.

Не держите стартер включенным дольше пяти секунд. Если двигатель не запустился, подождите примерно 20 секунд перед следующей попыткой.

После запуска не нажимайте сразу на газ. Дайте двигателю поработать 20–30 секунд, пока пристегиваете ремень безопасности и настраиваете зеркала. За это время можно очистить стекло ото льда, а затем плавно начать движение.

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Что еще стоит учесть водителям зимой

В холодный сезон важно не только правильно запускать двигатель, но и заботиться об автомобиле после поездки. Механики советуют обратить внимание на несколько моментов:

После поездки в сильный мороз не оставляйте автомобиль на ручном тормозе: если тормозные механизмы влажные, колодки могут примерзнуть. Для машин с механической коробкой передач рекомендуют оставлять включенной первую или заднюю передачу, а для автомобилей с автоматической трансмиссией – режим P.

Не обливайте замерзшее стекло кипятком – из-за резкого перепада температуры на нем могут появиться трещины. Для очистки лучше воспользоваться специальным средством для размораживания или пластиковым скребком.

Чтобы стеклоочистители не примерзали, на ночь можно поднимать дворники или накрывать их специальными чехлами. Это поможет избежать примерзания резиновых элементов к стеклу.

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