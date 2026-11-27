Volvo EX60 получил главный титул "автомобиль года". Для семьи отметили Kia PV5, для города – Renault Twingo E-Tech, для путешествий – Toyota Hilux, а для любителей технологий – BYD.

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Победителей премии Car of the Year Awards 2027 назвал Carwow. В этой подборке четыре награды получили отдельные модели, еще одну – автомобильная марка.

Автомобиль года

Volvo EX60 – электрический кроссовер. Он получил главную награду премии, тогда как остальные награды в подборке посвящены конкретным потребностям водителей.

EX60 также получил награду Outstanding EV, а команда экспертов отметила его практичный интерьер и запас хода до 810 км на одном заряде.

Volvo EX60 отличается просторным салоном, высоким уровнем комфорта и качественными материалами отделки, что делает его отличным выбором для семейных поездок.

Электрический внедорожник предлагает запас хода до 809 км на одном заряде, а благодаря сверхбыстрой зарядке аккумулятор можно пополнить с 10% до 80% примерно за 18-19 минут. Автомобиль обеспечивает тихую и плавную езду, особенно на автомагистралях, а большое пространство для ног пассажиров второго ряда добавляет удобства во время длительных поездок. Среди других преимуществ – современные технологии Google, системы помощи водителю и вместительный багажник объемом 523 литра.

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Лучший автомобиль для семьи

Электрический Kia PV5 имеет пассажирскую версию с сдвижными боковыми дверями. Такой механизм удобен на тесной стоянке: чтобы открыть дверь и усадить ребенка, нужно меньше места сбоку.

Kia PV5 Passenger привлекает прежде всего огромным и функциональным салоном, который делает его удобным автомобилем для больших семей и длительных поездок. Модель доступна в пяти- и семиместном исполнении, а багажник пятиместной версии вмещает до 1330 литров, что позволяет перевозить много вещей.

Главные истории дня

Автомобиль хорошо подходит для городской езды благодаря отличной обзорности, плавной подвеске и легкому управлению, а запас хода с большой батареей достигает 412 км. Еще одно преимущество – привлекательная цена по сравнению со многими электрическими семейными моделями, а богатое стандартное оснащение делает его практичным вариантом для повседневного использования.

Лучший автомобиль для города

Renault Twingo E-Tech – компактный городской электромобиль. Небольшие габариты помогают там, где мало места: на узких улицах и при парковке.

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Renault Twingo E-Tech отличается компактными размерами, оригинальным дизайном и на удивление просторным салоном, а сдвижные задние сиденья позволяют увеличить пространство для ног пассажиров или объем багажника до 360 литров.

Электромобиль комфортно преодолевает неровности дороги, имеет малый радиус разворота 9,8 метра, поэтому особенно удобен для городских поездок и парковки. Среди преимуществ также современные цифровые дисплеи, хорошее оснащение и запас хода до 262 км на одном заряде, хотя в реальных испытаниях он составил около 190 км.

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Лучший автомобиль для путешествий

Toyota Hilux – пикап с открытой грузовой платформой. В поездке на ней можно перевозить снаряжение отдельно от пассажиров, не занимая им места в салоне.

Toyota Hilux отличается безупречной репутацией надежного и выносливого пикапа, а гарантия производителя сроком до 10 лет добавляет владельцам уверенности.

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Автомобиль хорошо приспособлен к бездорожью благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и специальным внедорожным системам. Мощный дизельный двигатель обеспечивает хорошую тягу даже при полной загрузке, а пикап способен перевозить до одной тонны груза и буксировать прицеп массой более 3,5 тонны.

Кроме того, обновленная модель получила более комфортные передние сиденья, современные цифровые дисплеи и облегченный руль, что делает ее удобнее для ежедневного использования.

Лучший выбор для любителей технологий

В технологической категории победила BYD. Одно из направлений работы марки – собственные тяговые аккумуляторы, от которых электромобили получают энергию для движения.

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Технология BYD Flash Charging позволяет заряжать совместимые электромобили с 10% до 70% примерно за пять минут, а почти до полного заряда – за девять минут, что приближает процесс к обычной заправке автомобиля топливом. Еще одним преимуществом являются аккумуляторы Blade второго поколения, которые обеспечивают более высокую скорость зарядки, улучшенное накопление энергии и сниженное внутреннее сопротивление.

Компания также планирует расширить сеть сверхбыстрых зарядных станций по Европе, а стоимость электроэнергии на них может составить около 50 пенсов за кВт·ч, что дешевле тарифов многих конкурентов.

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