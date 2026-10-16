Не покупайте эти авто: 5 подержанных моделей Jeep, которые не заслуживают внимания

Американский бренд Jeep завоевал мировую популярность благодаря выпуску мощных внедорожников, однако на рынке подержанных автомобилей встречаются крайне неудачные модификации. Некоторые модели определенных годов выпуска получили тысячи жалоб от владельцев из-за внезапных поломок и аварийно опасных неисправностей.

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Эксперты SlashGear призывают потенциальных покупателей быть осторожными и избегать конкретных версий, которые продемонстрировали худшие показатели надежности. Подробный анализ пяти самых проблемных подержанных моделей позволит сохранить ваши сбережения и убережет от опасности на дороге.

Jeep Grand Cherokee 2011

Четвертое поколение этой популярной модели стало одним из самых проблемных в истории бренда, собрав более 1600 официальных жалоб. Самой большой головной болью для водителей оказались сбои в электрической системе, которые приводили к внезапной потере мощности прямо во время движения.

Кроме того, владельцы регулярно сталкивались с отказом тормозной педали и неисправностями в трансмиссии, что создавало критический риск возникновения ДТП. Даже после отзыва автомобилей заводом для устранения дефектов многие водители продолжали жаловаться на повторные проявления тех же самых проблем.

Jeep Wrangler 2007

Несмотря на культовый статус внедорожника, версия 2007 года отличалась опасными дефектами топливной системы и системы охлаждения двигателя.

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Автомобилисты фиксировали постоянную утечку топлива во время заправки, а в отдельных случаях подкапотное пространство даже загоралось, что приводило к взрывам. Наибольшее беспокойство вызывала подвеска, дефекты которой провоцировали так называемый "эффект смертельного колебания" (death wobble), когда передние колеса начинали неконтролируемо дергаться на скорости, заставляя водителя полностью терять контроль над управлением.

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Jeep Wrangler 2008

Модель следующего, 2008 года выпуска не только не исправила ошибок предшественника, но и стала абсолютным лидером по количеству негативных отзывов среди всех годов выпуска Wrangler.

Автомобиль по-прежнему страдал от утечки бензина, из-за чего случались взрывы топливного бака прямо во время движения. Помимо выхода из строя силового модуля и опасных вибраций подвески, значительные нарекания вызывали подушки безопасности, которые либо не срабатывали при столкновении, либо самопроизвольно раскрывались во время спокойной езды.

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Jeep Liberty 2006

Внедорожник Liberty первого поколения, которым производитель планировал заменить классический Cherokee, оказался чрезвычайно дорогим в обслуживании из-за постоянных поломок.

Самой распространенной бытовой неприятностью стали поломки стеклоподъемников, которые выходили из строя даже после многократной замены в сервисе, что в конечном итоге привело к судебным искам против компании. Гораздо более серьезной угрозой оказался износ нижних шаровых опор подвески, дефект которых приводил к внезапной потере управляемости на дороге.

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Jeep Commander 2006

Эта модель получила статус худшего года выпуска для семейства Commander из-за почти двух тысяч жалоб на внезапную остановку двигателя во время движения.

К техническим проблемам добавились существенные недостатки в сборке кузова: дешевые дверные ручки постоянно отрывались, создавая угрозу застревания пассажиров в салоне во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, владельцы страдали от люка на крыше, который накапливал дождевую воду и затапливал салон, выводя из строя внутреннее электрооборудование и датчики ремней безопасности.

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